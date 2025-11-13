Binance anunció hoy el lanzamiento del Binance Demo Trading para spot y futuros, una nueva experiencia de trading simulada que introduce un entorno de aprendizaje completamente nuevo para usuarios de todos los niveles. Su propósito: reducir las barreras de entrada al mundo cripto. Desde su lanzamiento en beta hace dos meses, más de 250.000 usuarios ya han probado Binance Demo Trading.

Binance Demo es una versión mejorada de Binance Futures Mock Trading con nuevas funcionalidades que ofrece a los usuarios una herramienta de aprendizaje unificada para trading spot y derivados. La nueva función, además, presenta un diseño renovado y simplificado que facilita la navegación y el aprendizaje en un entorno sin riesgos, permitiendo una transición más fluida hacia el trading real.

En respuesta a la demanda, los usuarios en mercados soportados por Binance pueden acceder a Binance Demo tras registrarse con una cuenta de usuario y comenzar a aprender de inmediato, incluso si están esperando la aprobación de su KYC para operar en vivo.

“Nuestra nueva función Binance Demo Trading enfatiza la simplicidad, facilidad de uso y ofrece una experiencia de trading simulada sin usar fondos reales, por lo que es ideal para principiantes. Al mismo tiempo, usuarios existentes e incluso avanzados pueden beneficiarse experimentando con productos o estrategias que quizás no hayan probado antes de pasar al trading real,” aseguró Jeff Li, vicepresidente de Producto en Binance.

Así mismo, Li explicó que en medio del entusiasmo del mercado por la adopción de los criptoactivos, “Binance refuerza su compromiso por hacer que las criptomonedas sean accesibles para usuarios de todos los niveles en todo el mundo, para que todos puedan aprender y avanzar a su propio ritmo”, puntualizó.

Funcionalidades

A los usuarios del Binance Demo Trading se les proporcionará una simulación realista de las interfaces de trading spot y futuros, ayudándolos a familiarizarse con tipos de órdenes, gráficos y funciones de la plataforma. Además, la funcionalidad API de Binance ha sido integrada en Demo Trading, por lo que los usuarios pueden practicar la colocación de órdenes vía API dentro del entorno de trading simulado. Los usuarios comenzarán con US $5.000 y US $16.800 en fondos virtuales para spot y futuros, respectivamente; además de que podrán restablecer sus fondos virtuales a los montos iniciales en cualquier momento.

Entre los beneficios que Binance Demo Trading ofrece a sus usuarios sobresalen:

Experiencia de aprendizaje con fondos virtuales : los usuarios pueden practicar trading con fondos virtuales, permitiéndoles aprender y experimentar sin ningún riesgo financiero.

: los usuarios pueden practicar trading con fondos virtuales, permitiéndoles aprender y experimentar sin ningún riesgo financiero. Tiempo práctico con herramientas de trading: Demo Trading proporciona una simulación realista de las interfaces de trading spot y futuros, ayudando a los usuarios a familiarizarse con tipos de órdenes, gráficos y funciones de la plataforma.

Demo Trading proporciona una simulación realista de las interfaces de trading spot y futuros, ayudando a los usuarios a familiarizarse con tipos de órdenes, gráficos y funciones de la plataforma. Construir confianza antes del trading real: permite a los usuarios desarrollar y probar estrategias de trading en un entorno seguro, aumentando su confianza antes de comprometer capital real.

permite a los usuarios desarrollar y probar estrategias de trading en un entorno seguro, aumentando su confianza antes de comprometer capital real. Reduce la barrera de entrada: diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, ofreciendo un espacio de apoyo para perfeccionar habilidades y explorar nuevos productos.