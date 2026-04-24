Especial Top of Mind

“Somos fieles a nuestro ADN de diversidad, autenticidad y optimismo”, directora de marketing de Coca-Cola, sobre las razones que llevan a la marca a estar en el Top of Mind

Para María T. Pérez, la clave no es solo vender, sino crear experiencias emocionales que conecten con los colombianos.

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Redacción Semana
24 de abril de 2026 a las 2:34 p. m.
María T. Pérez, directora de Marketing para Colombia y Venezuela de Coca-Cola.
María T. Pérez, directora de Marketing para Colombia y Venezuela de Coca-Cola. Foto: Coca-Cola-API

En un entorno de consumo cada vez más fragmentado, Coca-Cola ha logrado sostener su relevancia en Colombia combinando tradición, innovación y una acertada lectura cultural. María T. Pérez, directora de Marketing para Colombia y Venezuela, explica cómo la marca sigue construyendo conexiones memorables que trascienden generaciones.

¿Cuál ha sido la clave para mantenerse en el top of mind?

María T. Pérez: Hemos sido parte de la cultura colombiana por casi un siglo. La clave está en conocer profundamente al consumidor, entender cómo evoluciona y cuáles son sus tensiones. A esto le sumamos el ser fieles a nuestro ADN de diversidad, autenticidad y optimismo, y evolucionar constantemente la forma en que nos conectamos con las audiencias.

¿Cómo construyen conexiones emocionales más allá del producto?

M.T.P.: Ponemos al consumidor en el centro de todas las decisiones y los insights culturales son el punto de partida. Por ejemplo, en música adaptamos plataformas globales para impulsar talento emergente local, y con otras marcas del portafolio como QuAtro conectamos desde realidades cotidianas, entendiendo que la vida adulta también es ambivalente y emocional.

¿Qué papel juegan momentos culturales como el Mundial o la Navidad?

M.T.P.: Son plataformas naturales de conexión. El fútbol y la Navidad representan unión y emoción, y lo que hacemos es renovar cada año la experiencia con base en lo que el consumidor espera. El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola en Colombia, por ejemplo, no fue solo una foto, sino una experiencia inmersiva que creó recuerdos familiares duraderos.

¿Cómo logran innovar sin perder la esencia?

M.T.P.: La consistencia es clave, porque mantenemos nuestros valores, pero innovamos en formatos, tecnología y experiencias. Integramos lo físico y lo digital para seguir siendo relevantes y sorprender al consumidor, sin perder lo que nos hace reconocibles.

¿Qué tanto ha evolucionado el marketing en este contexto?

M.T.P.: Hoy el marketing es más dinámico e integrado, por eso estamos en múltiples puntos de contacto y debemos ser relevantes en cada uno. Este año el foco está en el fútbol, con experiencias, alianzas y embajadores que inspiran. Luego vendrán campañas emocionales y una Navidad aún más grande que la del año pasado. Seguiremos construyendo experiencias que conecten desde lo humano con más innovación, más cultura y más momentos compartidos. Al final, nuestra historia es la historia que construimos junto a nuestros consumidores.

*Contenido elaborado con apoyo de Coca-Cola