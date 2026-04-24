Las marcas que lideran la mente de los colombianos en papel higiénico, salsa de tomate, chocolatinas y arroz

Familia sigue liderando la recordación de esta categoría con 55 por ciento, estable frente a la medición del año pasado. Le sigue Scott con 18 por ciento y 5 puntos menos que en 2025. El ‘no recuerda’ crece y llega a doble dígito, mientras Elite aumenta un punto.

En Barranquilla, Familia alcanza 73 por ciento, 10 puntos más que el año pasado. En Medellín, esta marca fue recordada con 69 por ciento, gracias a 15 puntos nuevos, mientras que en Bogotá cayó su recordación en 3 puntos, y en Cali, 10.

Las mujeres tuvieron más presente a Familia con 57 por ciento y un punto más, mientras que los hombres le dan un punto menos. Por nivel socioeconómico, en el estrato 2 recuerdan más a la líder del papel higiénico con 58 por ciento y 5 puntos nuevos; y en el estrato 3 gana 4 puntos, a diferencia de los niveles 4, 5 y 6, en los que pierde 12 puntos porcentuales.

Para los encuestados, la marca de papel higiénico más sostenible es Familia con 61 por ciento, 8 puntos menos frente a 2024. La segunda marca es Scott con 11 por ciento, 3 puntos más frente a dos años atrás.

La marca de mayor responsabilidad social es Familia con 61 por ciento, 5 menos que en 2024. Le sigue Scott con 14 por ciento, que obtuvo 6 puntos más.

Inolvidable Sabor

Entre las salsas de tomate, Fruco sigue siendo la más recordada, esta vez con 71 por ciento; lidera el ranking, aunque descendió 4 puntos porcentuales frente a 2025 y registró su nivel más bajo en la medición.

Bary, una marca más reciente en el mercado, se ubica en el segundo lugar con 11 por ciento y 4 puntos más que en 2025. Después del ‘no recuerda’, con 6 por ciento, San Jorge se mantiene con 5 por ciento.

Fruco lidera la categoría pese a una caída en su recordación, mientras nuevas marcas comienzan a ganar terreno.

En Cali, la capital de la salsa, es donde más se recuerda a Fruco con 76 por ciento, 5 puntos menos que el año pasado; le siguen Medellín y Bogotá con 70 por ciento, y Barranquilla con 66 por ciento. Son las mujeres, con 75 por ciento, en quienes crece la recordación con 4 puntos porcentuales.

Los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6 registran un top of mind de 72 por ciento de Fruco. Por edades, tanto en el grupo de 35 a 49 años como en los de 50 años o más, le dieron un 73 por ciento en recordación a esta marca. Fruco es considerada la más sostenible con 66 por ciento, aunque bajó 7 puntos.

La marca de mayor responsabilidad social también es Fruco, con 59 por ciento, aunque con 8 puntos menos. Bary crece en esta percepción y pasa de 2 a 9 por ciento.

Dulce recuerdo

Jet sigue liderando la recordación en esta categoría, al lograr esta vez 70 por ciento, pero registró una caída de 11 puntos menos frente a 2025.

Le sigue Jumbo con 12 por ciento y 3 puntos más, mientras el ‘No recuerda’ gana espacio al pasar de 4 a 7 por ciento; Colombina y Montblanc, aparecen tímidamente en la mente de los consultados con 3 y 1 por ciento, respectivamente.

Jet mantiene el primer lugar en recordación, aunque registra una fuerte caída frente al año anterior.

Bogotá es la ciudad en donde más tienen en la mente a Jet con 77 por ciento, aunque con 6 puntos menos, le siguen Medellín con 76 por ciento, Barranquilla con 61 por ciento y Cali con 53 por ciento. Son los hombres los que no olvidan a la líder de las chocolatinas con 75 por ciento, aunque con 9 puntos menos frente al año pasado, mientras que entre las mujeres cayó 12 puntos.

Es en el estrato 3 donde más la recuerdan con 72 por ciento, 10 puntos menos que en la medición a anterior, le sigue el nivel socioeconómico 2 con 71 por ciento y 10 puntos menos y es en los niveles 4, 5 y 6 donde menos la recuerdan con 68 por ciento, al perder 12 puntos.

Los de 50 años o más son los que no olvidan el sabor de Jet, con 73 por ciento, pero con 12 puntos menos; los de 25 a 34 años y los de 35 a 49 años tienen presente a esta marca con 69 por ciento, pero en este último grupo sufre la mayor caída (13 puntos porcentuales) y también entre los adultos más jóvenes pierde recordación al pasar de 75 a 67 por ciento.

Jet es considerada la marca de chocolatinas más sostenible, con 59 por ciento, aunque perdió 15 puntos frente a la medición de 2024. Jumbo crece de 9 a 15 por ciento en esta percepción.

La marca con mayor responsabilidad social sigue siendo Jet, con 54 por ciento, aunque con 16 puntos menos frente a hace dos años, mientras Jumbo registra 15 por ciento, es decir, 9 puntos más que en 2024.

Se cocina lento

Aunque cayó en su recordación 4 puntos porcentuales frente a 2025, Diana lidera el top of mid en esta categoría con 49 por ciento y es una de las marcas más recordadas en el estudio: se ubicó en el segundo lugar en la medición general, solo superada por la multinacional Coca-Cola, con 14 por ciento.

Diana se mantiene como la marca más recordada de arroz, aunque enfrenta ajustes en su participación.

En la categoría, Roa sumó 2 puntos porcentuales y alcanzó el 26 por ciento, y Flor Huila en tercer lugar cayó, al pasar de 11 a 6 por ciento. En Barranquilla, dos de cada tres encuestados, recuerdan a Diana.

En esa ciudad se sumaron 14 puntos porcentuales frente al año pasado. En Bogotá logró una recordación de 49 por ciento, con 5 puntos menos, y es en Medellín donde reporta una caída de 15 puntos y queda en 40 por ciento; en Cali gana 1 punto y llega a 51 por ciento.

En 52 por ciento recuerdan las mujeres a la marca líder de arroz. Es en el nivel socioeconómico 2 en el que Diana alcanza 52 por ciento, mientras en los encuestados más jóvenes (de 18 a 24 años) llega a 57 por ciento y entre los de 25 y 34 años alcanza 51 por ciento de recordación. En el segmento de 35 a 49 años llega a 53 por ciento.

La marca que los consultados consideran más sostenible es Diana con 41 por ciento, aunque pierde 4 puntos frente a 2024. Roa le sigue con 20 por ciento. La marca con mayor responsabilidad social entre los arroces es nuevamente Diana, con 39 por ciento y 10 puntos menos frente a la medición de 2024. Roa llega a 16 por ciento y 1 punto menos.

Ficha técnica // adultos Objetivo principal: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. • Seguimiento al desempeño de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. • Medir nuevamente Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 2026, observando la evolución de las marcas frente a 2024. // Metodología: encuestas telefónicas y presenciales con una duración de 35 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 26 de febrero al 24 de marzo de 2026. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 36 %, estrato 3: 39 %, estratos 4, 5 y 6: 26 %. // Edad: 18-24 años: 13 %, 25-34 años: 23 %, 35-49 años: 26 %, + de 50 años: 37 %. // Género: femenino: 54 %, masculino: 46 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.