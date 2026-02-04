CÁPSULA

Nutresa anuncia reducción del 17 % en el precio de Chocolatinas Jet, quedan en $ 1.000

La Compañía Nacional de Chocolates ajustó el valor de sus referencias más vendidas a $ 1.000, beneficiando a consumidores y a más de 400.000 tenderos en Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 1:25 a. m.
Compañía Nacional de Chocolates, empresa del Grupo Nutresa, anuncia reducción de precio
Compañía Nacional de Chocolates, empresa del Grupo Nutresa, anuncia reducción de precio Foto: Grupo Nutresa

La Compañía Nacional de Chocolates, del Grupo Nutresa, informó una reducción del 17 % en el precio de venta al público de las Chocolatinas Jet, llevando nuevamente el producto a $ 1.000. Según la empresa, la medida busca facilitar el acceso de los colombianos a esta marca y fortalecer su presencia en el mercado.

“Estamos muy emocionados de anunciar que Jet baja de precio en un momento en el que el bolsillo de los colombianos está bajo presión. Esta es una decisión de empatía con el país y con los millones de colombianos que disfrutan Jet todos los días”, afirmó Juan Fernando Castañeda Prada, presidente de la compañía.

El presidente Gustavo Petro destaca la reducción de precios de Nutresa en su producto Chocolatina Jet

El ajuste fue posible gracias a la estabilización de los costos operativos y de materias primas, tras un periodo marcado por la inflación y el aumento histórico del precio del cacao, que alcanzó cerca de US$12.000 por tonelada en 2025.

“Esta decisión responde a nuestro propósito de mantener a Jet cerca de los colombianos. Volver al precio de $ 1.000 permite que los consumidores sigan disfrutando de una de sus marcas preferidas en distintos momentos del día: para compartir, regalar y encontrar fácilmente en la tienda de siempre”, explicó Regina Malo, gerente de mercadeo.

Cápsulas

Burger King lanza colaboración con la reina del Carnaval de Barranquilla

Cápsulas

Marca colombiana Clemont supera los USD 6,5 millones y anuncia expansión a cinco países en 2026

Cápsulas

Las exportaciones regionales vuelven a crecer y reconfiguran el mapa económico del país

Cápsulas

Menor crecimiento e inflación redefinen el comportamiento de la pauta publicitaria en Colombia

Cápsulas

QUEST y La Linterna presentan colección que homenajea la identidad de Cali, Medellín y el Pacífico

Cápsulas

Bruce Mac Master se pronuncia sobre la reunión Petro-Trump: “Siempre hay forma correcta de hacer las cosas”

Cápsulas

Invierno atípico deja miles de fincas inundadas en Córdoba y en el norte de Urabá

Empresas

El presidente Gustavo Petro destaca la reducción de precios de Nutresa en su producto Chocolatina Jet

Economía

Marcas asociadas a alimentos, computadores y redes sociales que llegan primero a la mente de los niños

Economía

Las marcas más selectas en cuatro categorías claves de consumo masivo. Así las ven los colombianos

El nuevo precio aplica a las referencias más representativas de la marca, incluida la Jet individual y las burbujas, y beneficia a más de 400.000 tenderos en todo el país, uno de los principales canales de distribución.

Fernando Castañeda Prada, presidente de la compañía.
Fernando Castañeda Prada, presidente de la compañía. Foto: Compañía Nacional de Chocolates

En 2026, la compañía espera superar el millón de unidades diarias vendidas. “Jet ha acompañado a millones de colombianos a lo largo de generaciones. Con esta noticia, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo una marca relevante, cercana y favorita… Hay mil razones para disfrutar Jet, y hoy les damos una más: Jet Vale $1.000”, concluyó Castañeda Prada.

Más de Cápsulas

Compañía Nacional de Chocolates, empresa del Grupo Nutresa, anuncia reducción de precio

Nutresa anuncia reducción del 17 % en el precio de Chocolatinas Jet, quedan en $ 1.000

Burger King Pepe Sierra, norte de Bogotá

Burger King lanza colaboración con la reina del Carnaval de Barranquilla

Sebastián Echeverri, CEO de Clemont

Marca colombiana Clemont supera los USD 6,5 millones y anuncia expansión a cinco países en 2026

Puerto de Tumaco marca un hito con la exportación de cerca de 90.000 toneladas de aceite crudo de palma en un solo mes

Las exportaciones regionales vuelven a crecer y reconfiguran el mapa económico del país

-

Menor crecimiento e inflación redefinen el comportamiento de la pauta publicitaria en Colombia

Colección que homenajea la identidad de Cali, Medellín y el Pacífico

QUEST y La Linterna presentan colección que homenajea la identidad de Cali, Medellín y el Pacífico

bruce mac master Presidente de la Andi

Bruce Mac Master se pronuncia sobre la reunión Petro-Trump: “Siempre hay forma correcta de hacer las cosas”

.

Invierno atípico deja miles de fincas inundadas en Córdoba y en el norte de Urabá

.

CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

.

Telecomunicaciones y seguridad: el nuevo frente contra el fraude

Noticias Destacadas