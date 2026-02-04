Nutresa anuncia reducción del 17 % en el precio de Chocolatinas Jet, quedan en $ 1.000

La Compañía Nacional de Chocolates, del Grupo Nutresa, informó una reducción del 17 % en el precio de venta al público de las Chocolatinas Jet, llevando nuevamente el producto a $ 1.000. Según la empresa, la medida busca facilitar el acceso de los colombianos a esta marca y fortalecer su presencia en el mercado.

“Estamos muy emocionados de anunciar que Jet baja de precio en un momento en el que el bolsillo de los colombianos está bajo presión. Esta es una decisión de empatía con el país y con los millones de colombianos que disfrutan Jet todos los días”, afirmó Juan Fernando Castañeda Prada, presidente de la compañía.

El presidente Gustavo Petro destaca la reducción de precios de Nutresa en su producto Chocolatina Jet

El ajuste fue posible gracias a la estabilización de los costos operativos y de materias primas, tras un periodo marcado por la inflación y el aumento histórico del precio del cacao, que alcanzó cerca de US$12.000 por tonelada en 2025.

“Esta decisión responde a nuestro propósito de mantener a Jet cerca de los colombianos. Volver al precio de $ 1.000 permite que los consumidores sigan disfrutando de una de sus marcas preferidas en distintos momentos del día: para compartir, regalar y encontrar fácilmente en la tienda de siempre”, explicó Regina Malo, gerente de mercadeo.

El nuevo precio aplica a las referencias más representativas de la marca, incluida la Jet individual y las burbujas, y beneficia a más de 400.000 tenderos en todo el país, uno de los principales canales de distribución.

Fernando Castañeda Prada, presidente de la compañía. Foto: Compañía Nacional de Chocolates

En 2026, la compañía espera superar el millón de unidades diarias vendidas. “Jet ha acompañado a millones de colombianos a lo largo de generaciones. Con esta noticia, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo una marca relevante, cercana y favorita… Hay mil razones para disfrutar Jet, y hoy les damos una más: Jet Vale $1.000”, concluyó Castañeda Prada.