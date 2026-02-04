Empresas

El presidente Gustavo Petro destaca la reducción de precios de Nutresa en su producto Chocolatina Jet

El presidente Gustavo Petro reaccionó en la mañana de este miércoles 4 de febrero, mediante su cuenta en X, a un hecho de corte económico que implica al sector de alimentos.

Redacción Economía
4 de febrero de 2026, 4:24 p. m.
Gusatvo Petro Chocolatina Jet
Gusatvo Petro Chocolatina Jet Foto: Presidencia / SEMANA

Gustavo Petro afirmó, en una publicación en su cuenta de X, que “no se puede considerar que Colombia está bajo inflación” y recalcó que “ninguna cifra demuestra que sea así”, así como que la “tendencia a la baja de la inflación se mantiene”.

Luego, insistió en que “el esfuerzo mayor para reducir precios hay que hacerlo en alimentos”, para mencionar después que una muestra de ello es que hay un icónico producto del mercado colombiano que baja su precio.

“Un producto del cacao reduce precios“, escribió el primer mandatario.

El mensaje de Petro se dio tras conocerse, a través del medio económico La República, que “la Compañía Nacional de Chocolates, empresa del Grupo Nutresa, decidió marcar un precedente y reducir en un 17 % el precio de venta al público de las Chocolatinas Jet".

La decisión, según señala el diario, regresa el producto “a un punto de precio emblemático de $1.000″.

Nutresa Rionegro
Juan Fernando Castañeda es el presidente de Nacional de Chocolates. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El anuncio lo hizo Juan Fernando Castañeda, presidente de Nacional de Chocolates: “Estamos muy emocionados de anunciar que Jet baja de precio en un momento en el que la economía de los colombianos está bajo presión. Esta es una decisión de empatía con el país y con los millones de colombianos que disfrutan Jet todos los días”, citado por La República.

Y es que, en un ambiente económico volátil en el país, tras el 5,1 % de IPC para el año 2025, la tensión frente al posible incremento de productos y servicios con el aumento del salario mínimo en un 23 % y la subida en el costo de materias primas, la duda sobre cómo se verá impactado el costo de vida en el país permanece.

Sin embargo, para la empresa, el objetivo debe ser “mantener a Jet cerca de los colombianos”, según reseñó Regina Malo, gerente de mercado de Nutresa, y de ahí que bajar el precio de la chocolatina permita “que los consumidores sigan disfrutando de una de sus marcas preferidas”.

La chocolatina Jet baja a $1.000.
La chocolatina Jet baja a $1.000. Foto: Compañía Nacional de Chocolates

De acuerdo con el medio, el anuncio “beneficia a más de 400.000 tenderos en todos los rincones de Colombia, que encuentran en Jet uno de los productos de mayor rotación del canal tradicional”.

