Riesgos

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Expertos de Control Risks, Standard & Poor’s y Corficolombiana analizaron cómo están viendo los inversionistas extranjeros al país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
4 de febrero de 2026, 2:08 p. m.
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? de SEMANA, el 4 de febrero de 2026. Panel de dilemas 'Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026'. Oliver Wack, gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina; María Soledad Mosquera, directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR; César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana; Modera: José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF.
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? de SEMANA, el 4 de febrero de 2026. Panel de dilemas 'Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026'. Oliver Wack, gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina; María Soledad Mosquera, directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR; César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana; Modera: José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La caída de la inversión extranjera directa en 2025, sumada a la creciente incertidumbre electoral, se ha convertido en un tema de preocupación para la economía nacional. Por este motivo, los expertos insisten en la necesidad de entender cómo están viendo al país quienes toman la decisión de traer recursos desde el exterior.

Esa fue precisamente la primera cuestión en ser debatida en el Gran Foro Semana 2026, en el que Oliver Wack, gerente general de Control Risks para Colombia y la Región Andina; María Soledad Mosquera, directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, y César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana, coincidieron en que los inversionistas externos tienen una mirada más optimista que la que se tiene internamente, pero advirtieron que igual desde afuera existen preocupaciones.

Wack aseguró que los inversionistas comparan varios países antes de invertir y escogen aquellos en donde pueden obtener un mejor retorno y un menor riesgo.

🔴 Gran Foro Colombia 2026: siga en directo las últimas noticias, panelistas y proyecciones del país; expertos analizan la economía
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF
Los expertos insisten en la necesidad de entender cómo están viendo al país quienes toman la decisión de traer recursos desde el exterior. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Ellos no realizan el mismo tipo de análisis que se hacen en Colombia, no se basan en los titulares ni en la coyuntura electoral de un año. Miran el conjunto de señales fiscales, institucionales, regulatorias que da el país, así como su narrativa”, sostuvo, y agregó que si esa narrativa es negativa o confusa, se presentan problemas.

Macroeconomía

Dólar aumentó su precio en la jornada de este 4 de febrero: precio oficial en la Bolsa

Macroeconomía

¿Cómo se comportará el dólar en la primera semana de febrero del 2026? Esto dicen los analistas

Macroeconomía

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: precio oficial de este 4 de febrero

Macroeconomía

Plan Financiero 2026: las señales indican que no habría un buen año fiscal

Dinero

Radiografía a la tasa de desempleo: a lo largo de 2025 varios meses estuvo por debajo de 8%. ¿Qué viene?

Macroeconomía

Baja la informalidad laboral en mujeres: ¿por qué ellas están consiguiendo más empleo?

Macroeconomía

Consejo de Estado admite demanda contra decreto que prohíbe exportación de carbón a Israel

Nación

“No basta con votar, hay que saber votar”: el contundente mensaje de Jorge Enrique Ibáñez Najar para las elecciones

Nación

🔴 Gran Foro Colombia 2026: líderes de distintos sectores económicos hablan de los retos que tendrán para este año

Nación

La advertencia de Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, por elecciones de 2026: “Carecen de independencia”

“Lo crucial es que, para muchos inversionistas, Colombia no es un país de alto riesgo, sino de alta ficción: las señales institucionales, fiscales y regulatorias, junto con la narrativa oficial, se contradicen entre sí, lo que dificulta la toma de decisiones de inversión”, reiteró Wack.

La advertencia de Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, por elecciones de 2026: “Carecen de independencia”

Mosquera, de S&P, señaló que a la inversión extranjera le interesa el país, pues abundan los recursos naturales y Colombia está ávida de infraestructura.

Sin embargo, se han materializado varios riesgos que se evidenciaron en la caída de 14 % de la inversión extranjera directa en 2025. “Si bien la formación bruta del capital ha venido mostrando una leve mejora durante el último año, la realidad es que hay un panorama de incertidumbre que genera desconfianza del inversionista”, precisó.

Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

En su concepto, tanto fuera como dentro del país hay preocupación por la sostenibilidad fiscal, pues las políticas en este campo se han vuelto menos predecibles, lo que ha derivado en una mayor vulnerabilidad de Colombia a choques externos.

“Como resultado, hoy vemos que el apetito de los inversionistas por Colombia se ha ido mucho más a flujos financieros, a los mercados de deuda, y menos a inversión productiva”, insistió.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF
María Soledad Mosquera, directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por su parte, Pabón, de Corficolombiana, explicó que la inversión global se divide en dos grandes categorías.

La primera es la pasiva, que ha ganado cada vez más relevancia, pues busca minimizar riesgos e invierte en activos considerados seguros, como los de Estados Unidos. La segunda es la activa, que implica un análisis detallado de cada mercado.

Colombia, desafortunadamente, ha venido perdiendo terreno en las inversiones pasivas. No contar con grado de inversión por parte de dos de las tres calificadoras y, además, haber perdido calificación en lugar de recuperarla, nos excluye de manera natural de estos mercados”, afirmó.

Agregó que el país se ha vuelto irrelevante por su tamaño: en el caso del mercado accionario, la bolsa local es muy pequeña. “Por eso, la integración de las bolsas cobra pleno sentido, pues juntas las de Colombia, Chile y Perú alcanzan un tamaño equivalente al de México”, subrayó.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF
César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

No obstante, Pabón señaló que los inversionistas activos son mucho más optimistas que los locales, dado que ven tendencias, como el cambio de péndulo político en Chile y la posibilidad de que ocurra lo mismo en Perú.

Por tal motivo, dijo que a esos inversionistas no les preocupan las encuestas del día a día que se conocen en Colombia, pero sí los temas macro, como la estabilidad en las reglas de juego y, desafortunadamente, ahí las noticias no son positivas.

Más de Macroeconomía

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Dólar al alza

Dólar aumentó su precio en la jornada de este 4 de febrero: precio oficial en la Bolsa

Dólar dólares

¿Cómo se comportará el dólar en la primera semana de febrero del 2026? Esto dicen los analistas

Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: precio oficial de este 4 de febrero

El Gobierno le pagó la deuda del FEPC a Ecopetrol con títulos de corto plazo.

Plan Financiero 2026: las señales indican que no habría un buen año fiscal

Baja desempleo

Radiografía a la tasa de desempleo: a lo largo de 2025 varios meses estuvo por debajo de 8%. ¿Qué viene?

El trabajo femenino en mutua colaboración derriba muros y abre caminos para las nuevas generaciones

Baja la informalidad laboral en mujeres: ¿por qué ellas están consiguiendo más empleo?

Exportaciones de Carbón a Israel

Consejo de Estado admite demanda contra decreto que prohíbe exportación de carbón a Israel

Gustavo Petro, Donald Trump Daniel Noboa

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump llamará a Daniel Noboa para mediar en las relaciones entre Colombia y Ecuador

Aún se desconoce el monto exacto de los euros hurtados a los adultos mayores en Bogotá.

Precio del euro hoy: así se cotiza la divisa para este martes 3 de febrero en Colombia

Noticias Destacadas