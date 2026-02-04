“No basta con votar, hay que saber votar”: el contundente mensaje de Jorge Enrique Ibáñez Najar para las elecciones

En el desarrollo del Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, puso de presentes los principales retos que existen para las elecciones que se celebrarán en el primer semestre de este 2026.

En su intervención, el magistrado le envió un mensaje a toda la ciudadanía con el fin de que revise y vigile que las votaciones se realicen de forma transparente, con el fin de garantizar los principios democráticos.

“La democracia constitucional requiere la participación en la cual todos los ciudadanos estén educados para la democracia”, precisó el presidente del alto tribunal.

🔴 EN VIVO | Gran Foro Colombia 2026: expertos trazan el rumbo de la nación en un momento histórico

“No basta con votar, hay que saber votar. Hay que saber deliberar. Hay que saber escuchar. Hay que saber exigir razones. Hay que saber criticar sin destruir. Hay que saber diferenciar entre la legítima inconformidad y el llamado a romper el marco constitucional. Hay que saber defender instituciones”, continuó.

Igualmente, les envió un mensaje a los partidos y movimientos políticos, empresarios, organismos de control, integrantes de la Fuerza Pública, medios de comunicación y funcionarios estatales.

“Garantizar la estabilidad institucional no es solo tarea de los jueces, es tarea de todos. Del legislador, al expedir leyes con deliberación y respeto por los procedimientos. Del Ejecutivo, al ejercer sus competencias dentro de la Constitución, entre ellas las que tienen por finalidad mantener el orden público en todo el territorio nacional y garantizar los fines y propósitos de la organización estatal y los de la sociedad como un todo”, explicó.

“De los organismos de control, al actuar con imparcialidad. De la Fuerza Pública que tiene por misión defender la soberanía, la independencia, la unidad territorial, la estabilidad de las instituciones, la convivencia pacífica y el orden constitucional. De los partidos, al aceptar el ejercicio democrático y respetar a la oposición. De los medios al informar con responsabilidad. Del sector privado, al cumplir la ley y respetar derechos. Y de la ciudadanía al participar con respeto y exigir rendición de cuentas”, añadió.

Finalmente, aseguró que si se juntan todas estas acciones se podrán garantizar las elecciones en todo el territorio nacional, buscando así que se realicen sin traumatismos y alejadas de todo tipo de incertidumbre y zozobra por su realización.

“Con la entusiasta participación de todos los colombianos, con seguridad, sus resultados nos brindarán un mundo mejor para en medio de concordia, restablecer el orden y alcanzar la paz, la tranquilidad y la prosperidad”.