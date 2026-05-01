¿Dónde están apostando las empresas para impulsar el crecimiento este año?

Más allá del ruido electoral, hay decisiones estratégicas que ya se están tomando en juntas directivas y comités financieros de las grandes compañías. Inversión de largo plazo, disciplina en costos, digitalización, acceso a crédito, productividad rural y fortalecimiento de cadenas logísticas conforman una agenda empresarial que no espera el resultado de las urnas. Líderes de los sectores financiero, agroindustrial y digital explican cómo están interpretando el momento económico del país y qué ajustes estratégicos están implementando para que 2026 no sea solo un año de transición política, sino un año clave para la competitividad, el empleo y el crecimiento sostenible.

Santiago Piedrahíta

Presidente de Grupo Bios

El sector agroindustrial enfrenta un entorno exigente, marcado por presiones estructurales en costos —insumos, logística y financiamiento—, así como por la volatilidad climática y los desafíos en seguridad e infraestructura que afectan la competitividad. No obstante, Colombia mantiene una base productiva sólida, una demanda interna estable y un potencial significativo.

El reto estratégico es ganar eficiencia, invertir en tecnología y fortalecer el trabajo articulado con productores, proveedores y territorios. En Grupo Bios estamos enfocados en mejorar la productividad a lo largo de toda la cadena, acompañando a los productores, optimizando la logística y promoviendo modelos sostenibles.

La competitividad del agro no depende solo de reducir costos, sino de construir cadenas más resilientes, integradas y preparadas para el futuro. El sector tiene la oportunidad de consolidarse como motor de empleo y desarrollo, generando oportunidades en los territorios, dinamizando economías locales y conectando al país desde la producción hasta el consumo.

Vemos potencial en el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, el acompañamiento técnico y la incorporación de innovación. Cada avance en productividad se traduce en más empleo formal, mayor estabilidad para las familias rurales y más seguridad alimentaria.

Desde Grupo Bios mantenemos una apuesta de largo plazo por el desarrollo del campo, con inversión sostenida, alianzas con productores e iniciativas que impulsen la empleabilidad. El contexto exige prudencia y visión estratégica para consolidar un modelo productivo más competitivo, sostenible e incluyente.

Marcela Torres

Gerente general de Nu Colombia

De cara a 2026, y en línea con la necesidad de analizar el rumbo económico del país desde una perspectiva empresarial y sectorial, el principal reto —y oportunidad— para el sistema financiero es ampliar de manera sostenida el acceso al crédito formal y fortalecer la inclusión financiera.

Desde Nu buscamos que propuestas innovadoras desplacen mecanismos informales como el “gota a gota” y permitan que más colombianos construyan patrimonio de forma segura. Vemos a un consumidor que exige valor real y que ha dejado de aceptar productos estáticos: hoy las cuentas remuneradas y la democratización de inversiones como los CDT son un estándar competitivo.

A esto se suma la libertad de movimiento impulsada por Bre-B, que ha descentralizado el flujo de dinero y eleva la expectativa de que para 2026 el capital pueda moverse de forma fácil e inmediata. La tecnología es el motor de esta transformación.

Con un modelo 100 % digital, llegamos a todos los departamentos, reducimos costos estructurales y trasladamos eficiencias al usuario. En un entorno de volatilidad y mayores presiones económicas, nuestro aporte se concentra en dos frentes: rentabilidad y acceso.

La Cuenta Nu y herramientas como las cajitas y los CDT han fortalecido el ahorro de los hogares; y, frente a la exclusión histórica por falta de historial crediticio, hemos impulsado una agenda de políticas públicas y un portafolio adaptado al punto de partida de cada persona, con productos como NuControl, Morada Abrecaminos y créditos personales.

El desafío hacia 2026 no es coyuntural, sino estructural: profundizar la competencia, ampliar el acceso y consolidar un sistema financiero más inclusivo y eficiente.

Juan Carlos Mora

CEO del Grupo Cibest y presidente de Bancolombia

El principal desafío para el sector financiero colombiano —y al mismo tiempo su mayor oportunidad— es movilizar inversión de largo plazo que permita convertir el crecimiento económico en mayor productividad, bienestar y oportunidades reales para personas y empresas. Colombia cuenta con recursos naturales abundantes, talento con potencial y una ubicación estratégica, pero mantiene brechas estructurales que solo pueden cerrarse con financiamiento suficiente, estable y de largo plazo.

Hoy esa brecha se refleja en niveles de inversión que representan apenas el 16,5 % del PIB, por debajo del promedio regional de 19,5 % y lejos de economías con crecimiento sostenido, lo que limita la capacidad de innovar, modernizar infraestructura y fortalecer el tejido empresarial.

Las necesidades son concretas: inversiones cercanas a 19 billones de pesos anuales al 2033 para infraestructura vial primaria; 126 billones de pesos anuales adicionales para agua y saneamiento; y entre 3 y 4 puntos del PIB por año en sostenibilidad para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo cumplimiento promedio es del 59 %.

El riesgo no está en la magnitud de los retos, sino en abordarlos con visión de corto plazo, financiamiento fragmentado e incertidumbre que encarece el capital y retrasa decisiones. La oportunidad está en profundizar el mercado de capitales, democratizar soluciones financieras y fortalecer alianzas público-privadas que movilicen ahorro institucional y recursos privados hacia proyectos transformadores.

En paralelo, las empresas operan en un entorno exigente, con mayores costos financieros, presiones salariales y desafíos logísticos. La respuesta ha sido fortalecer la disciplina financiera, optimizar la estructura de capital y liquidez, y buscar esquemas más eficientes sin frenar la inversión estratégica. Desde el sistema financiero, el acompañamiento se ha dado con soluciones flexibles y una lectura integral del negocio.

Además, se observa una apuesta por la digitalización, eficiencia y resiliencia en cadenas de suministro. En conjunto, vemos empresas que entienden que la sostenibilidad de su crecimiento depende de invertir mejor, operar con mayor eficiencia y mantener una visión de largo plazo.