La democracia no es una estructura fija ni un conjunto de reglas que se agotan en lo normativo. Es un sistema que se transforma y depende de la participación de los ciudadanos para mantenerse vigente. Su fortalecimiento implica acuerdos básicos para sostenerla, corregirla y renovarla.

En ese marco, el voto es una herramienta esencial para garantizar su continuidad. Sin embargo, en Colombia persisten altos niveles de abstención: cerca del 42 por ciento en elecciones presidenciales y 49,4 por ciento en legislativas. Esto evidencia que una parte importante de la población no participa en las urnas y que, en este último caso, prácticamente uno de cada dos ciudadanos no ejerce su derecho.

En ese contexto, los jóvenes desempeñan un papel determinante. Se han creado espacios como los Consejos Municipales y Locales de Juventud, diseñados como instancias de representación, control de los recursos públicos y formulación de propuestas.

En 2025 se presentaron 45.000 candidatos a nivel nacional, lo que demuestra interés por ser escuchados y ganar espacios de participación. Sin embargo, la votación no refleja el mismo nivel de involucramiento: más de un millón y medio de jóvenes votaron, pero esto representó solo el 12,81 por ciento del censo electoral juvenil, lo que revela un amplio margen para motivar y conectar a los jóvenes con los procesos de elección.

Jóvenes en la Universidad Militar Nueva Granada durante una jornada académica, un espacio clave para fortalecer la participación y la construcción de ciudadanía. Foto: UMNG-API

Desde la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) se advierte que este fenómeno no puede explicarse únicamente por apatía. La participación forma parte de un proceso más amplio de construcción de ciudadanía, en el que el voto es una expresión, pero no el único mecanismo para incidir en la vida pública.

Brechas entre intención y participación real

Uno de los factores que influye en la toma de decisiones es el acceso a la información. Hoy existen múltiples canales que facilitan su circulación, con mayor disponibilidad y menor costo. Sin embargo, esto no garantiza calidad ni objetividad en los contenidos. “El volumen de información no debe confundirse con calidad”, aseguran desde la UMNG. Asimismo, señalan la importancia de contar con criterio para seleccionar, contrastar y analizar lo que se consume. El pensamiento crítico se convierte en una herramienta fundamental para la toma de decisiones informadas.

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A esto se suma la formación. Los jóvenes desarrollan competencias ciudadanas a lo largo de su proceso educativo, lo que aporta a su capacidad de participación. No obstante, este proceso debe complementarse con el conocimiento de la historia, que permita entender el origen de las instituciones y reconocer los errores como sociedad para actuar de manera diferente frente a situaciones similares.

Instituciones y nuevas generaciones

El fortalecimiento democrático no se limita al voto. Requiere construir ciudadanía y garantizar canales efectivos de participación. Existen mecanismos que permiten incidir en decisiones, agendas y políticas públicas, indicaron desde la UMNG.

Las instituciones, además, pueden ajustarse a las realidades sociales. No son estructuras cerradas, sino espacios en los que se pueden introducir cambios a partir de la participación. En este contexto, la comunicación resulta esencial para entender a las nuevas generaciones, incorporar sus perspectivas y responder a sus expectativas.

En ese sentido, la participación juvenil no es un dato aislado, sino una señal del vínculo entre ciudadanía e institucionalidad, así como de la capacidad del sistema para responder a los cambios sociales y fortalecer su funcionamiento en el tiempo.

Clave para fortalecer la participación juvenil

• Acceso a la información, pero con criterio

Los jóvenes tienen múltiples mecanismos y medios para acceder a información política y electoral, pero es necesario considerar la veracidad de las fuentes

y tamizarla críticamente.

• Formación en competencias ciudadanas

Las competencias ciudadanas forman parte de los procesos de formación y evaluación, lo que aporta a la toma de decisiones.

• Conocimiento de la historia del país

Es necesario conocer el pasado, entender de dónde nacen las instituciones y reconocer los errores como sociedad.

• Participación en mecanismos existentes

Existen espacios como los Consejos de Juventud que permiten proponer planes, políticas y proyectos.

• Construcción de ciudadanía

Mantener la democracia activa requiere construir ciudadanía y fortalecer los canales de participación real.