Pese a que Colombia se destaca en sostenibilidad por la implementación de energías renovables, siendo el cuarto país de Sudamérica en participación, detrás de Paraguay, Brasil y Uruguay, con más del 70 por ciento de la capacidad instalada de generación eléctrica a través de fuentes renovables, y también sobresale en la protección de la biodiversidad y por alianzas internacionales, hay grandes desafíos por delante.

¿Qué prioridades ambientales debería tener en cuenta el nuevo gobierno si se confirma el Superniño?

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Según María Eugenia Rinaudo, directora de sostenibilidad de la Universidad Ean, actualmente los retos que enfrenta el país en esta materia son sistémicos, estructurales y están enfocados en la deforestación que persiste en la Amazonía; los conflictos por el uso del suelo; las actividades extractivas con impactos socioambientales; la alta vulnerabilidad frente al cambio climático; las brechas entre las políticas públicas y su implementación, y las altas tasas de desigualdad social.

“Colombia vive una paradoja. Es uno de los países con mayor riqueza natural del planeta, pero esa aún no se traduce en un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible”, aseguró la experta en sostenibilidad.

Al respecto, el próximo 21 de junio Colombia elegirá un nuevo presidente que deberá asumir los retos y llevar al país por el mejor camino hacia la transición. Para Rianudo, la nación debe acelerar hacia un modelo productivo que genere crecimiento económico, empleo e innovación sin comprometer el capital natural del país.

Estudios muestran que la preocupación ambiental no siempre se traduce en cambios de comportamiento. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Esto implica fortalecer la bioeconomía, la economía circular, la agricultura regenerativa, la industria de bajas emisiones y el emprendimiento sostenible”.Además, explicó que durante los próximos años será clave la gestión innovadora de la crisis climática.

“El próximo gobierno deberá combinar acciones de mitigación y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con estrategias de adaptación que fortalezcan la resiliencia de los territorios frente a eventos climáticos extremos”, indicó Rianudo.

La experta aseguró también que bajo el nuevo mandato se deberá trabajar en la conservación de la biodiversidad, producción agropecuaria, infraestructura, expansión urbana, gestión del agua y adaptación al cambio climático.

Y recomendó avanzar en una planificación territorial que conserve la biodiversidad, producción agropecuaria, infraestructura, expansión urbana, gestión del agua y adaptación al cambio climático.

En ese contexto, la experta sostiene que las tres claves para avanzar en una transición hacia el desarrollo sostenible son: diseñar transiciones y no soluciones aisladas; innovar con propósito a través de tecnologías y construir una sostenibilidad regenerativa y colaborativa.

Las propuestas de los candidatos

Mientras las propuestas de medio ambiente y sostenibilidad de Abelardo de la Espriella se enfocan en su plan ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades, y su eje central es el ambientalismo productivo, con el cual busca crecimiento económico, las de Iván Cepeda se enfocan en la transición energética, la prohibición del fracking y la defensa activa de ecosistemas estratégicos como la Amazonía frente al “modelo extractivista”.

Abelardo de la Espriella Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

De acuerdo con los planes de gobierno de los aspirantes, en el caso de De la Espriella, plantea fracking y la firma de nuevos contratos petroleros, mientras que Iván Cepeda busca impulsar una “transición ecológica con justicia social” basada en fuentes renovables y reduciendo progresivamente la dependencia del petróleo y el carbón.

De igual manera, el candidato de izquierda formula una reestructuración del sistema de servicios públicos adaptado a la realidad de la crisis climática y garantizar el acceso sostenible al agua, la energía y el saneamiento básico en todo el territorio nacional.

Iván Cepeda candidato presidencial del Pacto Histórico Foto: Guillermo Torres / Semana

Por su parte, De la Espriella ha reiterado en diversas ocasiones que una de sus prioridades será la soberanía energética, promover fuentes renovables y nuevas energías con una política de energía nuclear, licenciamientos express y celeridad en las consultas a comunidades.

Además, propone reactivar la exploración y producción de hidrocarburos. También indica que trabajará en consolidar la altillanura, promover el turismo sostenible y las industrias 4.0. Igualmente, propone la delimitación de políticas de agricultura campesina y familiar, así como la agricultura productiva y de exportación.

¿Compramos más sostenible o solo hablamos más de sostenibilidad?

El rumbo que tomará Colombia hacia la transición y la sostenibilidad será uno de los retos del próximo jefe de Estado, y uno de los temas centrales de conversación de la IX Cumbre de Sostenibilidad, un evento emblemático de SEMANA y Semana Sostenible que se llevará a cabo el próximo 15 de julio en El Cubo Colsubsidio.