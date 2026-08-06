Ángela Benedetti hizo dura confesión sobre situación que vivió y se refirió a tema con Petro: “Me quedé literalmente en la calle”

Ángela Benedetti ha dado bastante de qué hablar en los últimos días, debido a una entrevista que le concedió a Eva Rey en Me vale. La abogada abrió su corazón y relató sobre su entorno político, mencionando detalles relacionados con Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Laura Sarabia.

Ángela Benedetti destapa supuesto chantaje de Verónica Alcocer a Petro y revela episodio del presidente borracho: “Se iba ‘happy’”

La exembajadora llamó la atención al hablar de situaciones que habrían ocurrido en el entorno político del mandatario y al arremeter contra su exesposa y algunas de las personas allegadas que trabajaron en el Gobierno saliente.

Tras mencionar supuestas acciones y comportamientos de Verónica Alcocer, Benedetti fue foco de reacciones al contar acerca de la enfermedad que enfrentó. La hermana de Armando Benedetti habló por primera vez del cáncer que batalló, contando un poco de su experiencia.

“Nunca he hablado de esto y no me gusta hablarlo. Pero hoy lo voy a contar”, dijo ante cámaras.

La abogada contó que sufrió mucho al ver cómo perdía su cabellera, optando por lucir su imagen calva y delgada con mucho orgullo. Al ver las reacciones de la gente, se sintió distinta y cómoda, dejando de lado las pelucas y los turbantes.

“Ni siquiera me gusta pronunciar la palabra ‘cáncer’... vamos a decirle la coyuntura, o la malandanga, como dice mi esposo. Me quedé sin pelo, o sea, es un trauma cuando te vas a quedar sin pelo. Cuando a uno se le va a caer el pelo, uno se baña y empieza a peinarse, cayéndosele unos mechones. Entonces yo: ‘Ay, Dios mío’. Yo me asusté”, contó.

“A mí se me cayó el pelo con la primera quimioterapia. Yo nunca me quise poner peluca ni me quise poner gorro, ni turbante. Es que eso llamaba más la atención, y yo dije: asumir las cosas como vinieran. La gente me miraba y me sonreía. Iba por la calle y a veces me regalaban dulces; había gente que me para y me decía que si podía orar por mí. Yo me gocé mucho mi flacura, yo me sentía una flaca calvita divina”, agregó.

Allí fue cuando confesó que todo lo ocurrido con Gustavo Petro la golpeó muy fuerte, llevándola a perder mucho de su realidad. En el listado mencionó la salud, belleza y trabajo, afirmando que había quedado muy mal en esa época.

“Voy a decir algo sin que suene a victimización... a mí esa cosa de Petro me dio durísimo. Yo sentía como si me hubieran quitado la tarjeta profesional. Yo dije: ‘Se me acabó mi carrera política, yo ya de aquí en adelante qué voy a hacer. Me quedé sin trabajo, me quedé sin salud, me quedé sin belleza, me quedé sin prestigio... yo me sentía así, me quedé literalmente en la calle”, apuntó.

Benedetti mencionó que se sintió vetada del gobierno, ya que después del 7 de agosto de 2022 nunca “nadie más le volvió a contestar chats”. De hecho, aseguró que la veían como alguien que filtraba información y era culpable de lo que le sucedía a Alcocer en los medios.

Ángela indicó que se enfermó tres meses después de salir de la campaña de Petro, sin recibir una sola llamada de aquel equipo. Tras tener una fuerte tos y batallar contra un tumor que afectaba su pulmón, logró salir adelante con tratamientos fuertes.

Al no ser tomada en cuenta ni cumplirle la promesa detrás de la campaña presidencial, el golpe económico y personal fue bastante grande.