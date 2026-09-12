Hermana de Armando Benedetti dice que “Claudia y Petro se parecen mucho”

Una foto publicada por el expresidente Gustavo Petro, acompañado por la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, sigue causando revuelo en el ámbito nacional, debido a las especulaciones de ruptura total entre ambos personajes de la vida política nacional por las fuertes críticas en la campaña presidencial.

Claudia López posa feliz junto a Petro pese a que le dijo “ladrón”, “traidor”, y lo denunció en la Comisión de Acusaciones y la CIDH

En la imagen que se viralizó rápidamente se les vio a ambos abrazados, y Petro la acompañó con el siguiente mensaje: “Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria”.

De igual manera, el expresidente indicó que la “alianza por la vida”, el bloque político que pretende conformar de cara a las elecciones regionales de 2027, debe llegar hasta el último rincón de Colombia.

La opinión pública tomó por sorpresa esta alianza, pues los dos líderes políticos sostuvieron fuertes confrontaciones y se dividieron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

Incluso, López atacó fuertemente a Petro al término de su gobierno. Como se recordará, ella lo denunció por supuesta participación indebida en política y pidió medidas urgentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde diferentes sectores han llegado múltiples reacciones frente a esta alianza. La más reciente fue de Ángela Benedetti, hermana del exministro Armando Benedetti, quien se mostró sorprendida.

“Es difícil ver esta foto. Verlos juntos, aliados, luego de tanto maltrato verbal mutuo. Claudia y Petro se parecen mucho: son buenos oradores, buenos en los discursos, no tan buenos para gobernar. Ambos dicen algo por la mañana y en la tarde son capaces de decir todo lo contrario, sin sonrojarse”, señaló.