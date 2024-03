Claudia López ayudó a elegir a Petro, “ganamos”, dijo. Ahora lo ataca por la inseguridad y el Metro, y lo señala de “ineficiencia” y “corrupción” en su Gobierno

“El metro de Bogotá no tiene reversa. La ciudad y el alcalde Carlos Fernando Galán cuentan con todo el respaldo y mandato ciudadano para defenderlo. El presidente seguirá usando el metro como otro de sus globos para evadir la ineficiencia y corrupción de su gobierno”, expresó López.

“Está bien que, en consecuencia, el presidente ordene suspender el cese al fuego con esos criminales, pero en primer lugar nunca debió darle estatus, legitimidad ni cese al fuego a esos criminales ex Farc que engañaron a Colombia y siguieron delinquiendo. Ese error lo han pagado injustamente con su vida los indígenas, campesinos y civiles inocentes que terminan acechados y asesinados por cuenta de los errores de conducción del presidente como comandante en jefe ”, consideró Claudia López.

A su vez, sentenció: “ La violencia crece, la seguridad decrece y el país se estanca mientras el presidente se dedica a sus globos grandilocuentes de campaña para aferrarse al poder . Cuidemos a Colombia ya! No nos dejemos distraer con los globos y concentrémonos en derrotar los devaneos autoritarios de Petro y su careta de víctima de que trató de hacer el cambio, pero no lo dejaron”.

Petro cancela desayuno con los senadores que firmaron archivo de la reforma a la salud

Por otro lado, los senadores del Centro Democrático, Honorio Henríquez y Josué Alirio Barrera, le dijeron que no a Petro.

“El Centro Democrático no asistirá a la reunión convocada públicamente por el Presidente Petro para este lunes 18 de marzo. Consideramos que al haber liderado y firmado la ponencia mayoritaria de archivo de la reforma a la salud, debe dársele trámite dentro del marco constitucional de la Comisión Séptima del Senado”, manifestó la colectividad.

Por otro lado, la senadora Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, dijo que no estará en la reunión. Berenice Bedoya, de la ASI, también le dijo a este medio que no pensaba asistir. Miguel Ángel Pinto, Lorena Ríos y José Alfredo Marín también le confirmaron a SEMANA que no tenían la intención de asistir al encuentro.