“Estamos en el limbo”: maestros de Santander están en alerta roja contra Fiduprevisora por falta de atención en salud

El Fondo del Magisterio (Fomag) tuvo una renovación desde el pasado primero de mayo cuando el Gobierno eliminó la intermediación y comenzó a contratar de manera directa a todos los prestadores, una iniciativa que no se ha terminado de aplicar porque, cuando los pacientes acuden al médico, les responden que no hay contratos.

“El Sindicato de Educadores de Santander se encuentra en alerta roja contra la Fiduprevisora por la imposición en la implementación de este nuevo modelo de salud que reconocemos que lo hemos venido solicitando y lo hemos venido exigiendo, pero que en el momento no se está dando”, sostuvo la presidenta de ese agremiación sindical, Marylyn Rodríguez.

Los maestros de Santander se han estado congregando a las afueras de la sede del Fomag de Bucaramanga para pedir respuestas por la atención en salud, pues hay casos de docentes y sus familias que no han podido acceder a citas, insumos médicos o medicamentos para continuar sus tratamientos.

“Hoy volvemos a hacer otro mitin acá, en Bucaramanga, pero encontramos a la coordinadora regional en una situación de manos cruzadas porque la dejaron sola con un montón de responsabilidades y nos confirma que no hay una sólida red que preste el servicio en Santander y que, por lo tanto, muchas de las IPS que aplicaron para su contratación de servicios no tiene los contratos”, detalló Rodríguez.

“Hoy el sindicato le exige a la Fiduprevisora presencia inmediata en Santander porque, sino, nos vamos a las acciones de hecho y a paro. Hoy haremos el enlace para que nos atiendan urgentemente porque la salud del Magisterio no da espera. La salud no debe tener paciencia, debe tener una atención inmediata en los términos de calidad, de oportunidad. Hoy estamos en un limbo y, si aquí en área metropolitana estamos graves, nuestros compañeros de provincia no visibilizan la atención”, advirtió desde el Sindicato de Educadores de Santander.