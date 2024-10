Consejero juvenil William Molina pasó de cantarle la tabla a Petro y lanzó sablazo contra Gareth Sella: “Su gestión fue nula”

“Sale Gareth Sella del Viceministerio de las Juventudes con una gestión nula, poco evidente. Pero qué más podemos esperar del supuesto gobierno del cambio y un presidente donde si no son jóvenes de la primera línea, no son importantes”, expresó Molina.

William Molina, consejero juvenil, que le cantó la tabla al presidente Gustavo Petro, arremetió contra el exviceministro de la Juventud Gareth Sella, dijo que su gestión fue nula: "Si no son jóvenes de la primera línea no son importantes".

“También recordarle al presidente qué pasó con el compromiso dentro de esos 500 mil cupos que está ofertando el Ministerio de Educación Nacional de Educación Gratuita y de Calidad en Universidades Públicas, que los 7 mil cupos que él se negó a aperturar nuevamente el Fondo Generación Valor iban a entrar, quedó solamente en promesas, porque no hemos visto algo contundente con acciones”, insistió William Molina, consejero juvenil.

Finalmente, puso sobre la mesa varias preocupaciones: “También qué pasará con la Asamblea Nacional de Juventudes, el máximo espacio de articulación de organizaciones formales y no formales y de expresión juvenil de Colombia, se va a realizar o no se va a realizar, qué esconde el gobierno del cambio, por qué no quieren llevar la Asamblea Nacional de Juventudes, donde van a ir miles de jóvenes de diferentes ideologías políticas a construir territorio”.