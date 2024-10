Gareth Sella viceministro de Juventud del ministerio de la Igualdad de Francia Márquez saldría del cargo

La lupa de la Procuraduría se dio luego de que fue radicada una queja por parte de la defensa de la periodista de Caracol Radio, Diana Saray Giraldo, por una publicación de Sella en la que dijo: “¿Sumercé no es quién estigmatizó a Centro Oriente como “brazo político del ELN” y luego un líder social fue asesinado? Va a mi punto: poder de prensa, más no ‘libertad’. Como cineasta sé el poder que una narrativa puede generar para legitimar una acción. Eso sí, me aterra”.