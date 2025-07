Gareth Sella, exfuncionario del Gobierno Petro, se confesó sobre los ‘influencers’ pagos y lanzó sentencia: “Muchos son mercenarios”

“Usted y yo sabemos que lo que dice @GustavoBolivar acá es verdad. La vida nos permitió estar tan adentro del Estado (...) sabemos quién es la persona que le dice a unos y otros influencers de qué hablar y de qué no, y se aprovecha amenazando con darles o quitarles ‘campañas’”, expresó Sella.

Además, manifestó en el trino: “También sabemos que la mayoría no son jóvenes guerreros, los jóvenes guerreros están ahorita condenados, sin ojos, olvidados, y de ellos los influencers nunca hablan, y nunca estuvieron ahí hombro a hombro con jóvenes guerreros en las calles, estuvieron en redes haciéndose virales con opiniones llenas de lugares comunes y lucrándose del dolor ajeno”.

Usted y yo sabemos que lo que dice @GustavoBolivar acá es verdad. La vida nos permitió estar tan adentro del estado que sabemos quién es la persona que le dice a unos y otros “influencers” de qué hablar y de qué no y se aprovecha amenazando con darles o quitarles “campañas”.…

“ Lo que dice Bolívar es cierto y yo iría más allá, muchos son mercenarios, y no todos son los de Gobierno, unos le sacaron plata a la campaña Petro Presidente y ahora están haciéndole el trabajo a Fajardo, o a Roy, o a Benedetti, o a otras personas de derecha. Están donde les pagan. Están desviados ideológicamente”, concluyó.

Ante la cantidad de ataques que estoy recibiendo de influencers que antes hablaban bien de mí, y que hablaban mal de candidatos que ahora alaban, creo que hay que decirle la verdad a la gente. El engaño no le hace bien a la democracia. #PPP pic.twitter.com/zIwbJUBzFa

Y avanzó: “Pero hay quienes lo hacen cobrando y eso no está mal. Yo creo que todo mundo tiene derecho a rebuscarse la vida de la manera que pueda —desde luego legalmente—, como podría ser poniendo un tuit a favor de un personaje, que es lo que ha venido pasando de tiempo atrás. Y noto con preocupación que influencers que antes hablaban bien de mí y ahora se han dedicado a hablar mal de mí sin yo darles motivos, pero calculo y creo que hay un trasfondo ahí y es que están promocionando a otros candidatos”.

Procurador habla de los rumores de aplazar las elecciones: “El calendario electoral no depende de una persona”

Contexto: Procurador habla de los rumores de aplazar las elecciones: “El calendario electoral no depende de una persona”

Finalmente, indicó en el video: “Yo quiero que sepan quién soy, por lo que he hecho, por mi hoja de vida, porque pueden averiguar qué ha pasado en los lugares donde me he desempeñado. Consejo de Bogotá con Enrique Parejo González, Congreso de la República, dos veces de senador con Gustavo Petro, y director de Prosperidad Social”.