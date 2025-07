Procurador habla de los rumores de aplazar las elecciones: “El calendario electoral no depende de una persona”

La idea de que las elecciones puedan ser aplazadas ha sido rechazada por múltiples voces, incluido el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach. “El calendario electoral no depende de una persona, eso es de ley, viene desde la Constitución, no lo puede uno ir a cambiar. Además, cambiar la fecha ya habla muy mal de un sistema que se produce democráticamente; todo está debidamente planificado hace cuatro años", aseguró.

Desde allí, múltiples voces han advertido que en ese ambiente de incertidumbre el poder ejecutivo estaría interesado, o en aplazar las elecciones, o en no reconocer los resultados. A eso se suma la pelea pública que el Gobierno Petro ha tenido con la empresa que la Registraduría finalmente eligió para realizar la logística del proceso: Thomas Greg & Sons.

Petro, en otro trino en el que se despachó contra los gremios, dijo : “Yo no quiero aplazar elecciones, pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo, por completo, la transparencia electoral”.

Frente a la pregunta de que se puedan suspender las elecciones en algunas regiones del país, el procurador le contestó a El Tiempo: “Si hoy no están dadas las condiciones, tienen que estar dadas para las elecciones. O se hacen bien o se hacen bien. Ahí no hay alternativa”, aseguró.

El procurador Eljach también habló de Thomas Greg & Sons y su papel en las elecciones. “Hasta ahora no hay evidencia de que en la adjudicación, que sucedió en las últimas horas, haya una manifestación contraria a derecho que surja de bulto, y que dé para poner en duda. No la veo, pero no puedo prejuzgar, allá están actuando los delegados", manifestó.