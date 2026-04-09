Procuraduría abre indagación preliminar por la polémica parranda en la cárcel de Itagüí

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó la apertura de una nueva indagación disciplinaria en contra de funcionarios por determinar, por la polémica fiesta que se adelantó al interior de la cárcel de Itagüí, un hecho que ha generado una enorme polémica política y jurídica en todo el país.

Eljach confirmó esa información a su llegada al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para asistir a la reunión de urgencia que convocó el magistrado Mauricio Lennis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, para hablar sobre la grave situación humanitaria por la que atraviesan varias cárceles del país.

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El Procurador General manifestó: “Ya se abrieron unas preliminares. Es un hecho muy delicado que está en cabeza de la provincial, estuvo allá en el municipio, y en la medida que avance en la recolección de las pruebas, la formalización de los procedimientos, tendremos más información que brindar”.

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