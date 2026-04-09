Afirman que la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí es una ‘punta del iceberg’: “Eso era un hotel”

Una fuerte controversia estalló en las últimas horas en el país luego de que se conociera que los capos de las principales estructuras criminales de Medellín, que negocian la paz total con el Gobierno, pagaron una millonaria parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, lugar donde están recluidos.

En entrevista con El Debate de SEMANA, el concejal de Medellín, Sebastián López, afirmó que hay denuncias que señalan que este sitio de reclusión se convirtió en una especie de ‘hotel’ para los capos.

“La parranda es la excusa perfecta para tomar una decisión ante un proceso que nunca tuvo viabilidad jurídica. Estas estructuras no tienen reconocimiento político, por lo cual no pueden tener otra alternativa al sometimiento. Todo este proceso ha sido una mentira”, dijo inicialmente López.

“Lo de la parranda vallenata es apenas una punta del iceberg de todo lo que sucedía allá; las denuncias permanentes que se hacen es que eso era un hotel. Desde que montaron ese proceso en la cárcel de Itagüí, ellos podían hacer lo que se les diera la gana con el beneplácito del Gobierno nacional y de la senadora Isabel Zuleta”, subrayó.

El concejal afirmó que este tipo de procesos de negociación no tiene posibilidad de éxito.

“Este proceso no tiene posibilidad ninguna en Colombia porque las causas de esas estructuras criminales son el narcotráfico y la extorsión. Y hasta que no se resuelva eso no va a pasar absolutamente nada. Miren el tema de las Farc: impunidad total, poder, plata; hoy nadie ha pagado un solo día de cárcel en ese proceso. Y las disidencias de las Farc son mucho más violentas”, dijo.

Escándalo: los capos de Medellín, presos en la cárcel de Itagüí, pagaron una millonaria parranda vallenata

Agregó: “Estos procesos los utilizan estas estructuras para fortalecerse cada día más. Han llegado al 30 por ciento del territorio nacional donde no estaban y aquí, como tienen al alcalde Federico Gutiérrez y al gobernador de Antioquia, que no se arrodillan, no han podido fortalecerse”.

Imagen de referencia de la cárcel de La Paz de Itagüí e integrantes de la mesa de paz. Foto: Semana.

Inpec anunció medidas

Frente a los acontecimientos que han generado revuelo en la opinión pública, el Inpec contó que al sector llegará el director regional de la entidad para ponerse al frente de la situación y verificar lo acontecido. Paralelamente, se retirará del cargo al subdirector de la cárcel de La Paz, que en ese momento actuaba como director encargado. También será trasladado el comandante de vigilancia.

De igual manera, tal como lo anticipó SEMANA, el Instituto anunció que se abrirá una investigación disciplinaria contra siete funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita del artista vallenato y otros allegados de los presos, que tienen el privilegio de tener acompañantes los miércoles solo por ser negociadores de paz, según el testimonio de funcionarios del Inpec.

Finalmente, se contó que habrá una intervención de los grupos especiales en el pabellón de alta seguridad del establecimiento para verificar las eventuales irregularidades. No solo se tiene el antecedente del concierto privado, también lujos en las celdas de los criminales.

“Estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”, mencionó en un comunicado de prensa el Inpec.