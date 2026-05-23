Alcalde Fico Gutiérrez criticó reanudación de la mesa de paz urbana en la cárcel de Itagüí: “Petro se está equivocando”

La Consejería Comisionada para la Paz, liderada por Otty Patiño, anunció en las últimas horas la reanudación de la mesa de paz urbana en la cárcel de Itagüí, en medio de las polémicas, controversias y los escándalos que se han generado como la parranda vallenata a la que asistió el reconocido cantante Nelson Velásquez.

La decisión ha generado críticas, cuestionamientos y reacciones políticas como la del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, quien advirtió que los grupos armados estarían utilizando la palabra “paz” son los que hacen la guerra.

Gobierno Petro se va contra la Fiscalía por supuesta obstrucción y persecución a voceros de la “paz urbana” tras parranda vallenata

El mandatario de Medellín aseguró: “Hoy instrumentalizan la palabra paz los que hacen la guerra. Vuelvo y les digo, quieren la paz, listo, dejen el cinismo, dejen de ordenar homicidios, dejen de secuestrar, dejen de extorsionar y dejen de intoxicar a nuestros jóvenes con esas drogas que riegan por toda la ciudad”.

La reacción de Gutiérrez se dio después de que el Gobierno Petro anunció la reanudación de la mesa de paz urbana en la cárcel de Itagüí, después del escándalo que se armó con la parranda que organizaron al interior de ese penal con el reconocido artista vallenato.

Por eso el alcalde insistió: “Todo el día se dedican a hablar de paz mientras hacen la guerra. ¿Quién ordena los homicidios en Medellín? Los jefes de las estructuras criminales. Y todavía hay homicidios por enfrentamiento entre estructuras criminales. ¿Quiénes ejecutan los sicariatos? Los que hacen parte de las estructuras criminales, esos son los jefes. Toda esa gente que está allá en Itagüí”.

El Gobierno reanudó esa mesa de negociación lanzando duros cuestionamientos contra el trabajo que ha venido adelantando la Fiscalía dentro del proceso de paz que busca con varios capos de bandas criminales que delinquen en Medellín y el Valle de Aburra.

La Consejería Comisionada de Paz advirtió a través de un comunicado que desde el ente investigador estarían “obstruyendo la paz urbana” con la expedición de resoluciones que no cumplirían requisitos y una supuesta “persecución judicial en contra de voceros de las estructuras y sus familias”.

“Le voy a dar un argumento por qué Petro está equivocado y va a estar equivocado hasta el final. Si fuera cierto que esas mesas de diálogo generan los resultados de disminución de homicidios, no tienen las mesas de diálogo con las FARC. No tenía Calarcá como gestor de paz, a todos estos bandidos, a los del ELN y a los del Clan del Golfo”, dijo.

Sin embargo, el alcalde Federico Gutiérrez fue enfático en manifestar que los jefes de esas bandas estarían detrás de las amenazas, las extorsiones y el microtráfico que azota a la capital de Antioquia y su área metropolitana.

El Gobierno Petro anunció su decisión lanzando pullas contra el Inpec y el Congreso por las dificultades que existirían para obstaculizar el funcionamiento de las conversaciones y la falta de una ley que genere herramientas jurídicas y justicia restaurativa para esta iniciativa.