El partido por los octavos de final de la Copa del Mundo entre la Selección Colombia y Suiza hizo que muchas personas se pusieran cita en diferentes lugares de Bogotá.

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Los centros comerciales de la capital fueron sitios donde se presentó una mayor afluencia de gente para presenciar la transmisión del partido de la Tricolor.

Lamentablemente, afectados por un robo en el centro comercial Plaza Claro, ubicado sobre la carrera 68A con calle 24B de Bogotá, reportaron que la concentración del público en las pantallas se prestó para que algunas personas pudieran robar diferentes elementos de sus autos en los parqueaderos del lugar.

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SEMANA conoció testimonios de algunos usuarios afectados.

Afectaciones en la zona de estacionamiento y reporte de daños

Al término del partido mundialista, los propietarios de los automóviles se dirigieron a los sótanos de parqueo para retirar sus vehículos y detectaron algo inusual.

Robo masivo en el centro comercial Plaza Claro. Foto: Suministrado a SEMANA

El reporte inicial de las víctimas indica que los espejos retrovisores de aproximadamente diez automóviles fueron desprendidos de sus bases durante el evento.

Ante la situación, el grupo de ciudadanos afectados se trasladó de inmediato hacia el Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional para formalizar el denuncio.

Los conductores perjudicados también sostuvieron reuniones con los encargados de la seguridad interna del establecimiento comercial para solicitar las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

Los delegados de la administración de Plaza Claro señalaron a los afectados que deben seguir el protocolo interno establecido para este tipo de contingencias. Esta directriz exige a las víctimas radicar una solicitud formal acompañada de cotizaciones comerciales sobre el costo de reposición de los elementos robados.

Tomada de @MimiGonz_ (Twitter) Foto: Tomada de @MimiGonz_ (Twitter)

Respuestas institucionales y estado de las verificaciones

Los afectados manifestaron su inconformidad por la aparente vulnerabilidad de los controles de acceso en un día de alta concurrencia.

SEMANA estableció comunicación con Claro, que indicó a este medio que está en la investigación de los hechos, aunque hasta el momento no ha emitido una respuesta oficial.

Las autoridades judiciales recopilan los testimonios de los guardias de turno para establecer el origen de los hechos ocurridos este martes 7 de julio.