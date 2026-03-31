Arquitectura y Concreto llega a Cúcuta con proyecto inmobiliario de gran escala

La constructora Arquitectura y Concreto anunció su entrada a Cúcuta con un proyecto que combina expansión comercial y desarrollo residencial, en una apuesta por ampliar su presencia en nuevas regiones del país.

La iniciativa contempla una inversión cercana a $330.000 millones e incluye la modernización del centro comercial Ventura Plaza, así como el desarrollo de un componente habitacional bajo el concepto de renta corta. El proyecto se ejecutará en alianza con Renta Urbana y Urbanum.

Uno de los ejes principales será Ventura Center, una ampliación que sumará 8.704 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles comerciales y tres sótanos de parqueaderos.

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Este espacio busca ampliar la oferta del complejo, incluyendo nuevas marcas y una zona gastronómica diseñada como punto de encuentro para la ciudad.

En paralelo, el componente residencial Ventura Living incorporará cerca de 450 apartaestudios, bajo un modelo de vivienda turística de corta estancia, una modalidad que ha ganado terreno en distintas ciudades del país y que ahora llega a la capital de Norte de Santander.

El proyecto se desarrollará en tres etapas y se espera que tenga impacto en la dinámica urbana y económica de la ciudad, tanto por la generación de empleo como por la atracción de nuevos negocios.

Para la compañía, esta expansión responde a una estrategia de crecimiento en mercados regionales con potencial de desarrollo.

“Cúcuta es un mercado vibrante, un centro de intercambio comercial exitoso, y creemos firmemente que la alianza con Ventura Plaza, un verdadero hito cultural de la ciudad será una apuesta ganadora”, señaló Francisco Martínez, presidente de la constructora.

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La llegada de este tipo de inversiones también refleja el interés del sector privado por ciudades intermedias, donde se combinan oportunidades comerciales y nuevas demandas de vivienda.