El Mundial 2026 llegará a más de 18 millones de colombianos

La llegada del Mundial de fútbol es uno de los pocos momentos capaces de sincronizar a millones de personas alrededor de una misma conversación. El alcance potencial del torneo en Colombia supera los 18 millones de personas, según Ibope. Esto afianza al campeonato como el escenario de consumo y atención masiva más importante del año en Colombia.

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El estudio señala que el 57,7 % de los usuarios de internet en Colombia manifiesta un fuerte interés por el Mundial. Sin embargo, al incluir a quienes no se consideran aficionados pero estarán en contacto con el evento debido a su entorno social y mediático, el alcance potencial del torneo asciende al 81,6% de la población digital del país.

Estos datos, corresponden al estudio Target Group Index (TGI) Colombia 2026 R1, elaborado mediante 6.838 entrevistas representativas en siete regiones del país, proyectadas sobre un universo de 22,24 millones de internautas mayores de 12 años.

Con el fin de orientar las estrategias de comunicación de agencias y anunciantes, Ibope clasificó a la audiencia colombiana en tres segmentos principales según sus motivaciones frente al Mundial. El grupo más numeroso corresponde a los Conectores Emocionales, que representan el 33,7 % de la audiencia y se caracterizan por vivir el torneo con entusiasmo, participar activamente y mostrar interés en categorías como tecnología, viajes, deportes y entretenimiento.

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En segundo lugar aparecen las Ocasionales Sociales, que equivalen al 8,74 % del público. Este segmento, conformado principalmente por mujeres con altos niveles de educación, se acerca al evento como una oportunidad de interacción, celebración y encuentro social. Por último, el estudio identifica a los Promocionales, que representan el 5,12 % de la audiencia y se distinguen por responder especialmente a promociones, concursos e incentivos ofrecidos por las marcas.

Por otro lado, el estudio encontró que hay más de 6,7 millones de mujeres colombianas con una relación activa con el torneo, lo que evidencia una audiencia diversa y muestra que el Mundial supera los estereotipos de género normalmente asociados al fútbol.

Aunque la televisión lineal mantiene el liderazgo con un 83,2% de penetración entre los aficionados más interesados, el streaming alcanza el 72,9%. Foto: Getty Images

Sobre esto, Carolina Ibargüen, CEO de Ibope Colombia y Ecuador afirmó que: “Los datos muestran una realidad mucho más diversa de la que tradicionalmente asociamos al fútbol. Hoy encontramos distintos perfiles de consumidores, nuevas dinámicas de interacción y oportunidades claras para que las marcas construyan conexiones más relevantes y memorables con las personas”.

El interés por el Mundial no es uniforme en todo el país. De acuerdo con el estudio, la región Caribe encabeza los niveles de afinidad con el torneo, seguida por Bogotá y Antioquia. En contraste, la región Oriente sobresale por su mayor disposición a interactuar con promociones, concursos e incentivos impulsados por las marcas, lo que refleja la necesidad de diseñar estrategias diferenciadas según cada territorio.

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La Copa del Mundo de 2026 también se perfila como una experiencia cada vez más multipantalla. Aunque la televisión tradicional sigue siendo el medio predominante entre los aficionados, el streaming, la televisión por suscripción y las plataformas online ganan terreno de manera significativa. Además, el interés de la audiencia se extiende más allá de los partidos en vivo, con una marcada preferencia por contenidos complementarios como resúmenes de jugadas, entrevistas exclusivas y análisis especializados.

“El verdadero reto para el mercado ya no es únicamente alcanzar grandes audiencias, sino comprender cómo los distintos grupos viven el Mundial para ofrecerles contenidos que agreguen valor”, concluyó Carolina Ibargüen.