Grupo Cibest adquiere el 100% de Avista Colombia

Grupo Cibest anunció el cierre de la adquisición del 100% de las acciones de Avista Colombia, operación que se concretó el 3 de agosto tras cumplir las condiciones propias de este tipo de transacciones.

Con este movimiento, la fintech colombiana pasa a formar parte del holding financiero, aunque conservará su marca, estrategia de negocio y operación.

Nequi iniciará un cambio a partir del 1 de septiembre. ¿Qué diferencia tendrán los usuarios?

Avista Colombia se especializa en soluciones digitales para facilitar el acceso a productos financieros, con énfasis en personas pertenecientes a la economía plateada. Desde su creación, hace siete años, ha atendido a más de 146.000 colombianos, ha desembolsado cerca de $2,9 billones en créditos y, a junio de 2026, registraba una cartera de $1,5 billones. Además, tiene presencia en 1.007 municipios de los 32 departamentos del país.

La compañía continuará enfocada en créditos de libranza y otros productos financieros relacionados con nóminas y pensiones, por lo que la atención a los clientes no tendrá modificaciones.

Según Grupo Cibest, la integración permitirá fortalecer la oferta de crédito mediante mayores capacidades financieras, operativas, comerciales y tecnológicas, además de mejorar el acceso a fondeo, la gestión de riesgos y los procesos internos.

Al cierre del primer semestre, el mercado de capitales mantuvo el buen dinamismo de 2025

“Este paso fortalece nuestra propuesta de valor con soluciones y oportunidades de financiación incluyentes que garantizan la cercanía, conocimiento de la realidad de cada persona y experiencia superior que requieren y demandan los colombianos, especialmente aquellos pertenecientes a la economía plateada”, afirmó Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest.

Avista Colombia también cuenta con la certificación como empresa B, está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y dispone de calificaciones otorgadas por Fitch y BRC Ratings, respaldos que, según las compañías, complementan la estrategia de crecimiento e inclusión financiera del Grupo Cibest.