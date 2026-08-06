Cápsulas

Grupo Cibest adquiere el 100% de Avista Colombia

Avista Colombia conservará su marca y potenciará su crecimiento con el respaldo de Grupo Cibest.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
6 de agosto de 2026 a las 4:49 p. m.
Desde su creación, hace siete años, ha atendido a más de 146.000 colombianos, ha desembolsado cerca de $2,9 billones en créditos
Desde su creación, hace siete años, ha atendido a más de 146.000 colombianos, ha desembolsado cerca de $2,9 billones en créditos Foto: Grupo Cibest

Grupo Cibest anunció el cierre de la adquisición del 100% de las acciones de Avista Colombia, operación que se concretó el 3 de agosto tras cumplir las condiciones propias de este tipo de transacciones.

Con este movimiento, la fintech colombiana pasa a formar parte del holding financiero, aunque conservará su marca, estrategia de negocio y operación.

Nequi anunció concurso para quienes reciban giros del exterior
Nequi iniciará un cambio a partir del 1 de septiembre. ¿Qué diferencia tendrán los usuarios?

Avista Colombia se especializa en soluciones digitales para facilitar el acceso a productos financieros, con énfasis en personas pertenecientes a la economía plateada. Desde su creación, hace siete años, ha atendido a más de 146.000 colombianos, ha desembolsado cerca de $2,9 billones en créditos y, a junio de 2026, registraba una cartera de $1,5 billones. Además, tiene presencia en 1.007 municipios de los 32 departamentos del país.

La compañía continuará enfocada en créditos de libranza y otros productos financieros relacionados con nóminas y pensiones, por lo que la atención a los clientes no tendrá modificaciones.

Según Grupo Cibest, la integración permitirá fortalecer la oferta de crédito mediante mayores capacidades financieras, operativas, comerciales y tecnológicas, además de mejorar el acceso a fondeo, la gestión de riesgos y los procesos internos.

Bolsa de Valores de Colombia
Al cierre del primer semestre, el mercado de capitales mantuvo el buen dinamismo de 2025

“Este paso fortalece nuestra propuesta de valor con soluciones y oportunidades de financiación incluyentes que garantizan la cercanía, conocimiento de la realidad de cada persona y experiencia superior que requieren y demandan los colombianos, especialmente aquellos pertenecientes a la economía plateada”, afirmó Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest.

Avista Colombia también cuenta con la certificación como empresa B, está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y dispone de calificaciones otorgadas por Fitch y BRC Ratings, respaldos que, según las compañías, complementan la estrategia de crecimiento e inclusión financiera del Grupo Cibest.