Tecnología e inteligencia artificial marcarán la agenda del Congreso de Petróleo en Bucaramanga

El XXIII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (ACIPET), que se realizará en Bucaramanga, tendrá entre sus principales temas de discusión el papel de la tecnología y la inteligencia artificial en las operaciones del sector de hidrocarburos.

La agenda académica del encuentro incluirá discusiones sobre el uso de inteligencia artificial en procesos de automatización para la toma de decisiones en tiempo real y sobre su impacto en el futuro de la industria de petróleo y gas. También se abordarán asuntos relacionados con el gas natural como parte de la seguridad energética y la relación entre energía y desarrollo.

El debate tecnológico se desarrolla en un contexto en el que el sector de hidrocarburos busca recuperar los niveles de extracción registrados en años anteriores, después de un periodo de desaceleración de las actividades. En 2022, el promedio nacional de extracción de petróleo y gas se ubicó en 754.000 barriles por día (kbd), frente a los 736.000 kbd registrados en 2021, un incremento de 2,4 %.

En este escenario también se encuentra la Resolución No. 0651 del 27 de agosto de 2025 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que establece condiciones para que las compañías operadoras incorporen sistemas automatizados y sensores conectados para medir la producción de crudo y gas en tiempo real.

Ricardo Rodríguez, gerente general de Colsof, señaló que la aplicación de esta medida puede facilitar la integración de información proveniente de las operaciones. “La unificación de las fuentes de información dentro de las empresas tiene la capacidad de convertirse en una base sólida de datos confiables que permite el despliegue de analítica avanzada e inteligencia artificial en la operación diaria, a todas luces mejorando transversalmente la gestión y aportando a su competitividad”, asegura Rodríguez.

El Congreso de ACIPET pondrá así estos desarrollos tecnológicos en discusión junto con otros asuntos relacionados con el futuro de la industria energética en Colombia.