En la era de la IA, cuatro factores determinan si un proyecto logra escalar en las empresas: “Todo implica pruebas y ajustes en el camino”

La implementación de inteligencia artificial en las empresas no depende únicamente del modelo elegido. Según JumpCube, compañía de implementación de IA para empresas, costo, independencia, velocidad y control son los cuatro factores que deben considerarse desde el inicio para determinar si un proyecto puede escalar dentro de una operación.

“Todo siempre implica pruebas y ajustes en el camino, pero la diferencia está en enfocarse en estos cuatro factores desde el principio. El costo no es solo cuánto vale la herramienta, es cuánto tiempo de la gente y cuántos tokens consume el proceso completo; si eso no se controla, terminas pagando más de lo que ahorrabas o miles de horas de consultoría en algo que pudo resolverse mucho más rápido”, afirmó Mauricio Lince, CEO de JumpCube.

Mauricio Lince, CEO de JumpCube. Foto: JumpCube / API

En materia de costos, la compañía plantea que las empresas deben evaluar el precio de las herramientas, el tiempo de sus equipos y el consumo de tokens. El objetivo es que la implementación reduzca el costo total del proceso.

La independencia tecnológica, por su parte, implica no depender de un único proveedor y poder seleccionar el modelo más adecuado para cada tarea. Lince también señala la importancia de evitar que procesos críticos queden sujetos a personas específicas.

La velocidad es otro factor. Para JumpCube, una implementación que tarda meses puede perder valor, especialmente en sectores como el asegurador, donde los tiempos de respuesta hacen parte de la operación.

Finalmente, la gobernanza busca mantener el control sobre los sistemas y los datos. Esto incluye permisos, trazabilidad y límites sobre la información que pueden procesar los copilotos.

En este contexto, JumpCube desarrolló su Gateway de IA, una plataforma presentada recientemente en Texas para centralizar la gobernanza de copilotos y procesos de back office y servicio al cliente, con visibilidad sobre accesos, uso y consumo.

La compañía sostiene que estos criterios deben incorporarse desde el diagnóstico hasta la implementación, gobernanza y soporte de las soluciones de inteligencia artificial.