El episodio ocurrió en medio de la guerra con Irán, cuando un informe distribuido entre militares estadounidenses señalaba que un buque chino que se encontraba en Medio Oriente transportaba componentes relacionados con un programa de armas nucleares. La información, sin embargo, resultó ser falsa y había sido elaborada con ayuda de inteligencia artificial.

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El Ejército estadounidense comenzó a preparar una operación para interceptar la embarcación. Militares armados se preparaban para abordar el buque, mientras aeronaves militares ya se encontraban en el aire.

La situación cambió cuando funcionarios profundizaron en la información antes de ejecutar la operación y descubrieron que el análisis había sido elaborado por un analista de un comando de operaciones especiales con asistencia de un chatbot de inteligencia artificial.

A punto de una Guerra: Documento falso generado con IA casi provoca un choque entre EE. UU. y China Foto: Captura de pantalla

El sistema había identificado de manera incorrecta el material que transportaba la embarcación. No se ha podido determinar cuál era realmente la carga del barco, pero una de las fuentes describió el informe como “enteramente falso”.

La gravedad del episodio radica en que una acción militar contra una embarcación china podía desencadenar una escalada entre Washington y Beijing en un momento particularmente delicado.

El incidente “casi inició una guerra”, aseguraron medios como CNN. La operación fue frenada antes de que las fuerzas estadounidenses abordaran el barco, evitando que una información incorrecta produjera una confrontación militar directa.

El caso pone nuevamente sobre la mesa los riesgos asociados con la incorporación acelerada de inteligencia artificial en las operaciones militares y de inteligencia. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están ampliando el uso de estas herramientas para procesar grandes cantidades de información, analizar inteligencia, seleccionar objetivos y apoyar diferentes procesos operativos.

La tecnología puede procesar información a una velocidad difícil de igualar para los equipos humanos, especialmente cuando las fuerzas militares reciben enormes volúmenes de datos. Sin embargo, el episodio también demuestra las consecuencias que puede tener un error cuando una respuesta generada por una herramienta de IA es incorporada a un análisis de inteligencia sin una verificación suficiente.

A punto de una Guerra: Documento falso generado con IA casi provoca un choque entre EE. UU. y China Foto: Truth: RealdonaldTrump

El incidente ocurrió además en medio de un escenario internacional marcado por tensiones militares y por una creciente competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Una interpretación equivocada sobre un supuesto cargamento relacionado con armas nucleares podía tener consecuencias especialmente delicadas.

El caso también plantea interrogantes sobre hasta dónde debe llegar la participación de estas herramientas en decisiones relacionadas con operaciones militares. Un error en una tarea administrativa puede corregirse con relativa facilidad; en cambio, una equivocación dentro de un informe utilizado para determinar una acción militar puede desencadenar consecuencias mucho mayores.

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El Pentágono ha impulsado durante los últimos años una incorporación cada vez más amplia de inteligencia artificial a sus operaciones. El episodio revelado ahora muestra uno de los principales desafíos de esa estrategia: la velocidad de la IA puede ser una ventaja, pero sus resultados necesitan controles humanos antes de convertirse en decisiones sobre el terreno.