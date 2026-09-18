Trump anuncia acuerdo con Dinamarca que le otorgaría a Estados Unidos control permanente sobre la seguridad de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que llegó a un acuerdo con Dinamarca sobre Groenlandia que, según él, le permitirá a Washington asumir de manera permanente el control sobre la seguridad de ese territorio del Ártico.

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El anuncio contempla además una ampliación de la presencia militar estadounidense.

Trump habla de un acuerdo sin fecha de finalización

A través de Truth Social, Trump aseguró que el pacto resolvería las preocupaciones de Estados Unidos sobre Groenlandia y afirmó que no representará gastos para su país.

“Me complace anunciar que los Estados Unidos de América han llegado a un Acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia, el cual otorga a los Estados Unidos control permanente sobre la seguridad, y todas las demás necesidades, en Groenlandia”, escribió Trump.

El mandatario agregó que el acuerdo permitirá a Estados Unidos actuar cuando considere necesario para proteger la seguridad de Groenlandia y de su propio país.

El mandatario sostuvo que ningún adversario podrá instalar bases o presencia militar en Groenlandia. Foto: AP Photo/Julio Cortez

“Trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que los Estados Unidos tengan PARA SIEMPRE la capacidad completa de hacer lo que sea necesario en Groenlandia”, afirmó.

Trump también aseguró que ningún país considerado adversario por Washington podrá establecer instalaciones militares o realizar determinadas inversiones en la isla sin autorización estadounidense.

“NINGÚN adversario de EE. UU. podrá jamás tener una base en Groenlandia, tener presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia, sin nuestra aprobación expresa por escrito”, sostuvo.

Estados Unidos prepara mayor presencia militar

Trump anunció que su Gobierno comenzará de inmediato los planes para ampliar la presencia militar estadounidense en Groenlandia y dijo que trabajará con sus habitantes en ese proceso.

“Comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollo de una gran presencia militar en la parte apropiada de Groenlandia”, escribió.

El presidente calificó el pacto como un acuerdo de “duración infinita” y sostuvo que “no tiene fin”. También lo presentó como un logro histórico para su administración. “Este es un sueño hecho realidad para los Estados Unidos de América”, manifestó Trump.

El mandatario aseguró que su Gobierno comenzará de inmediato el desarrollo de nuevas instalaciones. Foto: Truth @realDonaldTrump - Getty

El anuncio llega después de meses de tensión por las intenciones de Trump sobre Groenlandia. El acuerdo, según reportes, todavía debe avanzar hacia su formalización y aprobación por las instancias correspondientes.