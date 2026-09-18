De ‘American Idol’ a un juicio por asesinato: exconcursante es acusado de matar a su esposa y simular un ataque

Caleb Flynn, exconcursante de la duodécima temporada de American Idol, comenzó este jueves el juicio por el asesinato de su esposa, Ashley Flynn, ocurrido en febrero en la vivienda familiar de Tipp City, Ohio. El hombre, de 40 años, está acusado de haberle disparado y posteriormente manipular la escena para hacer creer que un intruso había ingresado al domicilio.

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Flynn y Ashley llevaban casi 16 años de matrimonio. Antes del crimen, él había hablado públicamente de su relación durante su breve participación en el programa de televisión. En aquella ocasión, aseguró que amaba a su esposa y que ella había sido quien lo motivó a presentarse a las audiciones del concurso musical.

El juicio comenzó con la selección del jurado y está previsto que se prolongue durante aproximadamente dos semanas. Durante el proceso, los jurados podrían visitar la vivienda donde ocurrió el asesinato y escuchar los testimonios de familiares de Ashley.

Entre ellos se encuentran las dos hijas preadolescentes de la pareja, cuyos testimonios son considerados relevantes para la versión presentada por la defensa sobre dónde se encontraba Flynn aquella madrugada.

El presunto asesino Caleb Flynn, exparticipante de Amercian Idol. Foto: Ashely Flynn (Perfil Facebook)

El caso se remonta al 16 de febrero, cuando Ashley fue encontrada con heridas de bala dentro de la casa que compartía con su esposo y sus hijas. Flynn llamó al servicio de emergencias alrededor de las 2:30 de la madrugada y aseguró que un intruso había entrado en la vivienda y había disparado contra su esposa.

Imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes muestran a Flynn relatando que aquella noche dormía en la sala debido a una fuerte tos. Según su declaración, se despertó después de escuchar movimiento y se dirigió a la habitación de sus hijas. Allí, afirmó, escuchó un disparo y posteriormente encontró abierta la puerta que conducía al garaje.

Durante la inspección de la vivienda, los agentes encontraron casquillos y observaron que una puerta exterior permanecía abierta. Flynn también informó que había varias armas en la casa, incluida una pistola que guardaba en su camioneta.

La investigación tomó posteriormente otra dirección. Los documentos iniciales del caso señalan que los agentes fueron desviados por lo que las autoridades describieron como una manipulación de la escena del crimen. Sin embargo, la Policía de Tipp City no ha revelado públicamente todos los elementos que llevaron a acusar a Flynn ni ha explicado cuál habría sido el supuesto motivo del asesinato.

Flynn fue arrestado tres días después del homicidio y permanece detenido con una fianza fijada en 3,5 millones de dólares. Se declaró no culpable de asesinato agravado, asesinato, agresión con arma de fuego, manipulación de pruebas e intimidación de testigos.

Caleb Flynn asesino ex participante de American Idol Foto: Cárcel del condado de Miami

Su abogado, Patrick Mulligan, sostiene que la Fiscalía tendrá que demostrar las acusaciones más allá de toda duda razonable y ha cuestionado la rapidez con la que las autoridades señalaron a su cliente.

La defensa también intentó trasladar el juicio debido a la atención pública que generó el caso, pero la jueza Jeannine Pratt rechazó la solicitud. El tribunal estableció medidas para preservar la imparcialidad del jurado durante el proceso.

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Si Flynn es declarado culpable del cargo más grave, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por ahora, el proceso judicial deberá determinar si las pruebas presentadas por la Fiscalía respaldan las acusaciones contra el antiguo participante de ‘American Idol’.