Condenan a 13 personas en Francia por obligar a mujeres colombianas a prostituirse

La justicia francesa condenó este viernes a hasta 10 años de prisión a 13 miembros de una red que obligaba a prostituirse a mujeres que reclutaban en Colombia con la promesa de un empleo en la limpieza o en la hostelería.

¿Qué son los Passport Bros y por qué encendieron las alarmas en Medellín?

La organización alojaba a las jóvenes en apartamentos y hoteles alquilados en el sur de Francia y en España, les confiscaba sus pasaportes y las obligaba a pagar un “derecho de entrada” de 1.719 dólares.

Las mujeres debían firmar además un “reglamento interior” que preveía un régimen de castigos y multas, y estaban obligadas a pagar por todo: alimentos, preservativos e incluso cocaína rosa que la red les alentaba a consumir.

Los detenidos reclutaban a las mujeres desde Colombia. Foto: Getty Images

Por estos hechos, un tribunal de Marsella, en el sureste de Francia, condenó a 13 personas, entre ellas seis colombianos, a penas de entre dos años de prisión condicional hasta 10 años de cárcel.

La mayor condena fue para el líder de la red, Alejandro Lara Quesada, un hombre de 38 años que fue expulsado en 2007 de la Legión Extranjera francesa y que, durante el juicio, aseguró que las mujeres eran “tratadas como princesas”.

“Quieren hacernos creer en el Paradise Club, donde las chicas supuestamente tendrían libertad de elección, pero la realidad es que solo recuperan migajas y son tratadas como mercancía”, sostuvo el miércoles la fiscal.

Según el testimonio de las víctimas, varios hombres las vigilaban en los apartamentos y cuando salían a la calle. Algunas denunciaron actos de violencia e incluso una violación por miembros de la red.

La organización alojaba a las jóvenes en apartamentos. Foto: Getty Images

En los últimos años se han documentado varios casos de trata de mujeres colombianas trasladadas a Europa con falsas promesas de empleo y posteriormente sometidas a explotación sexual.

En España, por ejemplo, una operación conjunta con Colombia desarticuló en junio de 2026 una red que captaba mujeres en Colombia, las llevaba a Bilbao y Málaga y las obligaba a entregar todos sus ingresos para pagar supuestas deudas de viaje, bajo amenazas.

En otro caso, en 2025 fueron liberadas 18 mujeres explotadas en seis comunidades españolas. También se han registrado operaciones en Francia, donde cuatro víctimas fueron liberadas tras una investigación entre autoridades colombianas, españolas y francesas.