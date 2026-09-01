Cancillería informó que llegaron al país tres vuelos de ayuda humanitaria enviados desde Francia

El Ministerio de Relaciones Exteriores compartió que llegaron al país tres vuelos con ayuda humanitaria enviados desde Francia para contribuir ante la emergencia que aún se vive en el país tras el terremoto.

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Según dijeron desde la Cancillería, llegaron 156 tiendas de campaña, 156 kits de cocina, 192 kits de higiene familiar, 150 kits de alojamiento de emergencia, 400 bidones, 675 esterillas y 180 lonas.

Desde el Gobierno le agradecieron al presidente Emmanuel Macron y a Francia por la solidaridad en medio de la tragedia. “Seguimos trabajando por el bienestar de nuestros compatriotas”, destacaron desde la Cancillería.

En las últimas semanas, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se informó sobre la llegada de 222,5 toneladas de ayuda que han aterrizado al país luego del terremoto del pasado 10 de agosto.

Algunas de las ayudas que ingresaron al país eran provenientes de El Salvador, que destinó 100 toneladas; seguido por México, con 58,5 toneladas; Chile, con 50 toneladas, y Perú, con 14 toneladas.

Por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella se ha dicho que comenzará una etapa de reconstrucción tras la tragedia.