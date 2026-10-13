El canciller Omar Bula le entregó el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, el ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamás

En su viaje a Israel, el canciller Omar Bula le entregó el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, el ciudadano colombo-israelí que estuvo secuestrado durante 738 días por Hamás.

Elkana Bohbot, sobreviviente del cautiverio de Hamás, hace un llamado a acercar a Colombia e Israel

Bula estuvo con Bohbot y con su esposa Rebecca compartiendo experiencias y hablando sobre lo que tuvieron que vivir durante más de dos años.

Bohbot le compartió al ministro de Relaciones Exteriores un libro que escribió en el que cuenta lo que ocurrió mientras estuvo en cautiverio en manos de Hamás. “Yo escribí el libro para que el pueblo colombiano conozca al pueblo israelí y sigan juntos el camino”, afirmó Bohbot.

Por su parte, el canciller le dijo al colombo-israelí que “su regreso junto a su familia representa mucho más que un motivo de esperanza. Es un milagro realmente”.

Desde la Cancillería destacaron que “la política exterior de la patria milagro está para acompañar y proteger a los colombianos, dentro y fuera del país”.