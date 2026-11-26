Por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Ministerio de Defensa deberá entregar en los próximos días la carta presentada por Colombia en la que solicitó el ingreso a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, vinculada al Escudo de las Américas.

La decisión se tomó tras resolver una acción judicial promovida por la Fundación para el Estado, que consideró necesario conocer en su totalidad la carta.

“El 14 de agosto, la Fundación pidió copia de la carta de ingreso a la coalición y del acuerdo bilateral de cooperación con Estados Unidos anunciado por el Ministerio”, señaló la Fundación.

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Sin embargo, el Ministerio respondió que dicho documento tenía “información clasificada cuya divulgación pondría en riesgo la seguridad nacional y las relaciones bilaterales”.

Esta respuesta motivó la presentación de un recurso de insistencia, en el que se señaló que no se cumplían los requisitos para mantenerlo en reserva.

“La Sala concluyó que es una declaración política de intención de cooperar en seguridad fronteriza, lucha contra el narcotráfico y protección de infraestructura militar”, indicó la Fundación.

“El Tribunal también descartó que divulgarla pusiera en riesgo operaciones de inteligencia o contrainteligencia, o afectara las relaciones bilaterales”, añadió.

Con esta decisión, el ministerio tiene diez días hábiles para entregar la mencionada carta.

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“El Tribunal señaló, además, que la carta coincide con la Declaración Conjunta de Seguridad emitida el 5 de marzo de 2026 durante la Conferencia de las Américas contra los Carteles. El Departamento de Guerra de Estados Unidos ya había publicado esa declaración en su página web”, resaltó la Fundación.

El ingreso al Escudo de las Américas fue uno de los temas principales de la visita del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a Colombia el pasado 18 de noviembre.