Durante la imputación de cargos en contra de los dos capturados por el secuestro masivo en la ciudad de Cartagena, registrado el pasado martes en el Éxito de Contadora, un fiscal de la Dirección contra la Criminalidad Organizada entregó detalles de las declaraciones que rindieron las víctimas y testigos de esta toma de rehenes.

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Un hombre que estuvo más de 17 horas secuestrado en el almacén advirtió que los delincuentes los amenazaban constantemente con armas de fuego, los amarraron con las manos adelante y hasta los obligaban a tomar licor con ellos. Cuando los secuestradores estaban ebrios, hicieron varias confesiones.

“Buscan unas botellas de licor, de whisky, y empiezan a tomar, luego obligan a todos los hombres a tomar. Ya cuando ellos estaban tomando, uno se me sienta al lado y me empieza a cuestionar de quién era yo, a qué me dedicaba y toda mi información personal; yo, por temor, le daba mi información”, señaló el testigo.

Entre las confesiones del grupo de delincuentes, resaltó la información sobre el plan para asaltar el camión de valores. Al parecer, el cabecilla se acercó a las víctimas del secuestro y les aseguró que el “golpe” estaba planeado hace más de cinco meses y que, en el curso del plan, varios criminales desistieron, de ahí la necesidad de buscar reemplazos.

“Pero él también me empezó a decir que ese golpe lo tenía planeado hace cinco meses y que lo iban a realizar hace tres meses, pero que varios se le retiraron y le tocó buscar gente de apoyo, que también había personal afuera que lo apoyaba y policías que estaban afuera”, dijo el testigo a la Fiscalía.

Luego de la conversación con la víctima, el cabecilla criminal empezó a “repartir tareas”; mientras a unos les ordenaban buscar licor, a otros les pedían buscar medicamentos para la resaca y otros tenían la orden de buscar algo de comer para repartir entre las víctimas y secuestradores.

“Después de una hora, empiezan a escucharse pasos en el techo y él se pone desesperado y pone otro artefacto en el sector donde estábamos y aparece la persona que tenía las letras de Armada, nos coloca unos amarres en las manos, nos dice que si queríamos tomar algo, nadie se movió por miedo, ellos mismos nos dan comida”, advirtió el testigo en la declaración.

Los rehenes fueron liberados sobre las dos de la mañana en el Exito de Cartagena. Foto: Fotomontaje SEMANA

La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, luego de imputar cargos por secuestro extorsivo agravado, delitos que los dos capturados no aceptaron tras advertir que eran inocentes, que en el sitio eran rehenes y no secuestradores.