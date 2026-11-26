Una nueva acción terrorista con un dron con explosivos cobró la vida de un integrante de la Policía en el departamento de Chocó.

En el municipio de Condoto, los grupos criminales lanzaron el ataque contra la estación de Policía, causando la muerte del auxiliar de la institución Juan Alcides Murillo.

“El joven uniformado se encontraba prestando servicio como centinela cuando se produjo la acción criminal. Pese a ser trasladado inicialmente al hospital San José de Condoto y posteriormente remitido a Quibdó, falleció debido a la gravedad de sus lesiones”, informó la Policía.

“La Institución acompaña con solidaridad y respeto a su familia, compañeros y seres queridos, mientras mantiene desplegadas sus capacidades para establecer responsabilidades y avanzar en las acciones judiciales correspondientes”, agregó la institución.

Sobre el crimen ejecutado contra la Policía, el director de la institución, el general Alejandro Barrera, señaló que “el ataque con explosivos en Condoto, Chocó, cobró la vida de nuestro auxiliar de Policía Juan Alcides Murillo Palomino. A su familia, mis condolencias y respaldo”.

Añadió que “no olvidaremos su sacrificio y seguiremos trabajando para llevar a los responsables ante la justicia”.

El crimen del auxiliar llegó al despacho de la Casa de Nariño, donde el presidente Abelardo De La Espriella repudió la acción terrorista.

“Condeno con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Condoto, Chocó, que cobró la vida del auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino de nuestra Policía Nacional”, dijo el jefe de Estado.

Radiografía de un dron adaptado con explosivos. Foto: FOTO: suministrada A semana - API

Agregó que “a su familia y compañeros, mis más sentidas condolencias. Este crimen no quedará impune. He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque terrorista”.

“A los autores de este atentado les advierto: ¡los vamos a encontrar y van a responder por este asesinato! No voy a tolerar que sigan atacando a nuestra Fuerza Pública ni sembrando terror entre los colombianos”, sentenció el jefe de Estado.