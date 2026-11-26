Juan Fernando Quintero, en el inicio de los cuadrangulares, ha entrado y le da otro aire a Independiente Medellín en materia ofensiva.

Durante el clásico paisa, el volante ingresó al minuto 60 y la primera que tocó se convirtió en una acción manifiesta de gol que le sirvió a Jackson Martínez. Infortunadamente, el remate se estrelló en la base de un poste y no fue el empate transitorio.

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A pesar de eso, Juanfer le da un peso diferente al equipo cuando está en campo. La afición exige que se le den más minutos; sin embargo, de momento eso no va a ser posible.

Mermado presente de Quintero

En rueda de prensa, al técnico Amaranto Perea le preguntaron por el motivo que le impide poner a Juanfer de arranque.

El exjugador y DT del DIM fue claro en señalar que “no tiene hoy todavía para jugar 90 minutos”.

"Juanfer no tiene hoy todavía para jugar 90 minutos." Luis Amaranto Perea sobre Juan Fernando Quintero. https://t.co/4zc9LOTsS5 — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) November 26, 2026

La desilusión entre la afición poderosa es total, debido a que no sabe cuándo podrá llegar a contar con una de sus máximas estrellas a plenitud de condiciones. El volante viene de una lesión de unas 10 jornadas y llegó a los cuadrangulares apurado.

Después de lo dicho por el técnico del Medellín, se cree que Quintero viene de menos a más, tomando ritmo de competencia. En caso tal de que sea apurado, puede llegar a resentirse de su malestar muscular y perderse lo que resta de las finales.

Amaranto asume la derrota

Después de haberle ganado a Independiente Santa Fe en el inicio de los cuadrangulares, el DIM volvió a la derrota contra Atlético Nacional en medio de la más reciente edición del clásico paisa.

Una expulsión merecida para Jeison Medina le alteró el plan de partido al Poderoso que, aun con 10 jugadores, estuvo demasiado cerca de lograr el 2-2.

Lejos de sacar excusas por la tarjeta roja que se presentó, Perea asumió que su derrota se debió a otras cuestiones propias del juego.

¡ROJA PARA MEDELLÍN! Jeison Medina ve la tarejta roja tras un fuerte pisotón luego del llamado del VAR. 🟢⚽🔴🔵 📺Vive con todo la #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPCsWS https://t.co/MYFEB3kifk — Win Sports (@WinSportsTV) November 26, 2026

“Del árbitro no voy a decir absolutamente nada; sí me parece que sacó demasiadas amarillas innecesarias. Cuando hay un partido tan complejo, me parece que el árbitro puede equilibrarlo un poco. No podíamos acercarnos porque eran amarillas por todo lado; eso sí me sorprendió del árbitro. Es un buen árbitro; nosotros no perdemos por el árbitro, no quiero entrar en eso”, zanjó.

Clásico paisa de la fecha 2 de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2026-II. Foto: Colprensa

Definitivamente, para el entrenador, la situación puntual les echó al piso lo que ya habían hecho al adelantarse por 0-1 en el primer tiempo.

“El partido cambia con la expulsión de Jeison (Medina), que viene precedida de una falta a favor de Jeison; hay que revisarlo. Una vez más, nada que reprocharles a los muchachos; quizás, en el final, ya con el 3-1, había que pensar más en lo que viene. La emoción nos estaba ganando, no era lo correcto”, completó.