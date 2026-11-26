Colombia se prepara para vivir próximamente una nueva jornada de Black Friday, una de las temporadas comerciales más esperadas durante el fin de año, donde distintos mercados ofrecen múltiples descuentos y promociones para el interés de los consumidores.

¿Piensa comprar un carro usado? Estos son los documentos y requisitos necesarios para evitar estafas

La mayoría de los compradores enfocan su atención en sectores como tecnología, moda o electrodomésticos. No obstante, también resulta como una oportunidad para comprar un vehículo.

Los registros de la Andi y Fenalco indican que el mercado automotor ha contado con buenos números durante lo recorrido del 2026, matriculando un total de 279.387 vehículos nuevos, un crecimiento del 39,5 % frente al mismo periodo de 2025.

Teniendo en cuenta este aspecto, usuarios pueden considerar la compra de un modelo, aprovechando también la temporada de descuentos que vivirá el país.

“Black Friday puede ser el momento que muchas personas estaban esperando para tomar la decisión de comprar o cambiar su vehículo. Es una oportunidad para comparar y encontrar condiciones atractivas, pero también para mirar la propuesta completa: qué seguridad ofrece, qué tecnología incorpora, qué respaldo existe detrás y, sobre todo, qué tan bien responde ese vehículo a la manera en que realmente nos movemos”, afirmó Carlos Vargas, gerente de mercadeo de Nissan Colombia.

¿Qué deben considerar los usuarios antes de comprar un carro en temporada de Black Friday?

De acuerdo con la marca de carros Nissan, una de las primeras preguntas que deben considerar los consumidores para comprar un vehículo en Black Friday está relacionada con el tipo de uso que le va a dar.

Conocer de antemano los recorridos diarios, el número habitual de pasajeros, la frecuencia de viajes y las condiciones de movilidad ayudará a identificar qué modelo responde mejor al estilo de vida del cliente.

Es también importante revisar el equipamiento incluido. Algunos modelos similares pueden tener experiencias en materia de seguridad, conectividad, confort o tecnologías de asistencia de conducción.

Antes de comprar un carro durante el Black Friday, es importante identificar las necesidades de movilidad y el uso que tendrá el vehículo. Foto: Getty Images/Westend61

Lo que ocurre después de estrenar también cuenta, ya que aparecen otros factores que forman parte de la decisión, entre ellos el mantenimiento, la garantía, disponibilidad de repuestos, cobertura de la red de servicio y acompañamiento posventa.

Tener en la mira estos elementos desde el comienzo ayuda a comprender de forma más completa el valor de la compra del carro.

“Una buena oportunidad no se define únicamente por cuánto se ahorra en el momento de la compra. También está en encontrar un vehículo que siga respondiendo bien a nuestras necesidades después de estrenar. Cuando precio, seguridad, tecnología, respaldo y experiencia de propiedad están alineados, la decisión tiene mucho más valor para el consumidor”, añadió Vargas.