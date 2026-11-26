El Black Friday se ha convertido en una de las temporadas en las que los viajeros buscan alternativas para organizar sus vacaciones y encontrar tiquetes aéreos a menor precio.
En medio de todas las promociones informadas por varias aerolíneas que operan en Colombia, Wingo anunció una nueva edición de BlackFly, una campaña de descuentos que estará disponible entre el 24 y el 29 de noviembre de 2026, con opciones para viajar durante los primeros ocho meses de 2027.
La promoción contempla vuelos nacionales desde $86.000 por trayecto, en la ruta Bucaramanga–Medellín, e internacionales desde USD 117 entre Bogotá y Panamá. Las tarifas estarán sujetas a disponibilidad y podrán consultarse durante los días de vigencia de la campaña.
Rutas nacionales con descuentos
Entre las alternativas para viajar dentro de Colombia se encuentran:
- Bogotá-Medellín: desde $97.337.
- Medellín-Barranquilla: desde $98.104.
- Medellín-Cartagena: desde $101.315.
- Cartagena-San Andrés: desde $104.700.
- Bogotá-Cali: desde $110.082.
- Bogotá-Armenia: desde $128.539.
Por otro lado, Bucaramanga tendrá un lugar destacado en esta edición de BlackFly, con vuelos desde $86.000 hacia Medellín, desde $100.000 a Barranquilla, desde $106.000 a Cartagena y desde $117.000 a Santa Marta. Estas opciones hacen parte de las seis rutas directas que actualmente opera la aerolínea desde la capital santandereana.
Destinos internacionales
La promoción también incluye vuelos hacia el Caribe y Centroamérica. Entre las tarifas anunciadas están Barranquilla–Aruba desde USD 127, Medellín–Ciudad de Guatemala desde USD 132 y Medellín–Santo Domingo desde USD 176.
Puerto Plata, en República Dominicana, también figura entre las opciones, con vuelos directos desde Bogotá desde USD 178 por trayecto.
Los tiquetes podrán comprarse en la página oficial de la aerolínea entre el 24 y el 29 de noviembre. Las tarifas corresponden a precios de partida y tienen una disponibilidad de 100 sillas por ruta promocionada o hasta agotar existencias.