El Black Friday se ha convertido en una de las temporadas en las que los viajeros buscan alternativas para organizar sus vacaciones y encontrar tiquetes aéreos a menor precio.

Black Friday: vuelos desde Bogotá a España y otros destinos de Europa desde $2,5 millones

En medio de todas las promociones informadas por varias aerolíneas que operan en Colombia, Wingo anunció una nueva edición de BlackFly, una campaña de descuentos que estará disponible entre el 24 y el 29 de noviembre de 2026, con opciones para viajar durante los primeros ocho meses de 2027.

La promoción contempla vuelos nacionales desde $86.000 por trayecto, en la ruta Bucaramanga–Medellín, e internacionales desde USD 117 entre Bogotá y Panamá. Las tarifas estarán sujetas a disponibilidad y podrán consultarse durante los días de vigencia de la campaña.

Las tarifas promocionales estarán disponibles entre el 24 y el 29 de noviembre, con cupos limitados por ruta. Foto: Getty Images

Rutas nacionales con descuentos

Entre las alternativas para viajar dentro de Colombia se encuentran:

Bogotá-Medellín: desde $97.337.

desde $97.337. Medellín-Barranquilla: desde $98.104.

desde $98.104. Medellín-Cartagena: desde $101.315.

desde $101.315. Cartagena-San Andrés: desde $104.700.

desde $104.700. Bogotá-Cali: desde $110.082.

desde $110.082. Bogotá-Armenia: desde $128.539.

Black Friday en Colombia: aerolínea anunció descuentos en tiquetes para viajar durante las vacaciones de 2027

Por otro lado, Bucaramanga tendrá un lugar destacado en esta edición de BlackFly, con vuelos desde $86.000 hacia Medellín, desde $100.000 a Barranquilla, desde $106.000 a Cartagena y desde $117.000 a Santa Marta. Estas opciones hacen parte de las seis rutas directas que actualmente opera la aerolínea desde la capital santandereana.

Destinos internacionales

La promoción también incluye vuelos hacia el Caribe y Centroamérica. Entre las tarifas anunciadas están Barranquilla–Aruba desde USD 127, Medellín–Ciudad de Guatemala desde USD 132 y Medellín–Santo Domingo desde USD 176.

Los descuentos de BlackFly permitirán consultar tarifas para viajar durante las vacaciones de 2027, según disponibilidad de sillas. Foto: Getty Images

Puerto Plata, en República Dominicana, también figura entre las opciones, con vuelos directos desde Bogotá desde USD 178 por trayecto.

Los tiquetes podrán comprarse en la página oficial de la aerolínea entre el 24 y el 29 de noviembre. Las tarifas corresponden a precios de partida y tienen una disponibilidad de 100 sillas por ruta promocionada o hasta agotar existencias.