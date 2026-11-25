Europa figura entre los destinos de quienes buscan conocer ciudades históricas, recorrer museos, visitar monumentos y disfrutar de diferentes culturas.

Para quienes tienen previsto viajar durante el primer semestre de 2027, las aerolíneas comienzan a presentar promociones con motivo del Black Friday, una temporada de descuentos en tiquetes aéreos.

Black Friday en Colombia: aerolínea anunció descuentos en tiquetes para viajar durante las vacaciones de 2027

En este caso, Iberia anunció una campaña de ofertas para vuelos desde Bogotá hacia España y otros países europeos. La promoción estará vigente hasta el próximo 1 de diciembre y contempla viajes entre el 11 de enero y el 10 de junio de 2027.

Entre los destinos incluidos se encuentran Madrid y Barcelona, con tiquetes de ida y vuelta en clase Economy desde $2.542.708 y $2.629.753, respectivamente.

La oferta también contempla conexiones desde Bogotá hacia otras ciudades europeas. De acuerdo con la información de la aerolínea, los vuelos a París están disponibles desde $2.770.932; a Roma, desde $2.818.102; y a Bruselas, desde $2.879.365.

Avión de Iberia Foto: NurPhoto via Getty Images

Durante los dos primeros días, las tarifas estarán disponibles exclusivamente para los socios de Iberia Club, quienes deberán ingresar a su cuenta en la página web de la compañía o en la aplicación móvil.

A partir del miércoles, el acceso se extenderá al resto de los integrantes del programa. Además, los clientes Platino, Platino Prime, Infinita e Infinita Prime tendrán un descuento del 30 % al comprar tiquetes con Avios durante los primeros dos días de la promoción.

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Conexiones entre Bogotá y Madrid

La aerolínea cuenta con tres vuelos diarios entre Bogotá y Madrid, ruta en la que dispone de más de 2.000 sillas por día y una oferta superior a los 770.000 asientos al año.

Las tarifas están sujetas a disponibilidad y a las condiciones establecidas para cada fecha de viaje.