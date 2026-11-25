Se acerca la temporada de vacaciones y muchas personas están en la etapa de planeación para tomar sus días de descanso, compartir con sus familias y vivir experiencias nuevas.

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En ese proceso y una vez definido todo alrededor del viaje, la empacada del equipaje cobra una gran importancia. Encontrar el equilibrio entre llevar lo necesario y evitar una maleta demasiado pesada puede convertirse en un verdadero desafío. La idea es no tener que pagar cargos adicionales por exceso de equipaje, pero tampoco quedarse sin prendas adecuadas para las actividades previstas.

Para evitar estos inconvenientes, lo fundamental es organizar la maleta estratégicamente y elegir ropa básica, cómoda y fácil de combinar, que pueda adaptarse a diferentes ocasiones y condiciones climáticas. Estas son siete prendas que nunca deben faltar en una maleta de viaje.

Hay prendas esenciales para los viajes. Foto: Getty Images

Jeans

Los jeans son esenciales, versátiles y fáciles para combinar. Funcionan tanto para recorrer las calles de una ciudad como para disfrutar de una comida informal o realizar una caminata durante el día. A esto se suma que son resistentes, cómodos y no requieren lavarse con tanta frecuencia por lo que pueden usarse en más de una postura. Su diseño atemporal es ideal para distintos climas.

Camisa

Una camisa en un tono neutro, especialmente blanca, es otra de las prendas clave. Lo ideal es elegir un diseño elaborado en una tela fresca, liviana y cómoda, que permita utilizarse en diferentes momentos del viaje. Esta prenda puede combinarse con jeans o pantalones de vestir y funcionar tanto para planes casuales como para ocasiones más formales.

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Un pantalón ancho

De acuerdo con la revista Condé Nast Traveler, quienes viajan por motivos laborales pueden encontrar en un pantalón de corte holgado una alternativa práctica para asistir a reuniones o salir a comer. Una de sus ventajas es que ofrece comodidad durante largas jornadas y se adapta a diferentes estilos. Puede combinarse con mocasines, zapatillas deportivas o tacones, según la ocasión.

Una camiseta

Es una de las prendas básicas que no puede faltar, independientemente del destino o la temporada en la que se viaje. Una camiseta sencilla puede resolver fácilmente la pregunta de qué ponerse cuando no se tiene un atuendo planeado. Lo más recomendable es elegirla en un color neutro, como blanco, negro, gris o beige, para que resulte sencillo combinarla con jeans, pantalones de otros estilos o incluso prendas más formales.

Prendas como los jeans no deben faltar en ninguna maleta de viaje. Foto: Getty Images

Chaqueta plegable

Cuando el itinerario incluye destinos de bajas temperaturas, una chaqueta plegable puede convertirse en una gran aliada. Este tipo de prenda suele ser liviana, ocupa poco espacio y permite protegerse del frío sin necesidad de cargar con abrigos voluminosos. Una buena estrategia para ahorrar espacio es llevarla puesta durante los desplazamientos, especialmente si se viaja en avión.

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Zapatos cómodos

El calzado es otro elemento al que se debe prestar especial atención al preparar el equipaje. Aunque la elección depende del destino, las actividades programadas y el estilo de cada persona, la comodidad debe ser la prioridad. Lo ideal es llevar zapatos que permitan caminar durante varias horas sin provocar molestias, rozaduras o cansancio excesivo.

Seleccionar bien las prendas es clave a la hora de empacar para ganar espacio. Foto: Getty Images

Pijama

Por último, no se debe olvidar la ropa para dormir. Aunque a veces pasa inadvertida al organizar el equipaje, la pijama es indispensable para descansar cómodamente durante un viaje. La recomendación es elegir una elaborada con materiales suaves, livianos y transpirables, que se adapten a las condiciones climáticas del destino.