En Suramérica hay destinos que transportan a Europa por sus paisajes, sus construcciones y sus ambientes que permiten realizar diversidad de actividades en medio de una oferta turística muy especial.

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Uno de esos lugares icónicos en la región es Bariloche, un destino que constituye una buena alternativa para pasar Navidad porque combina paisajes que evocan a los Alpes suizos con una celebración completamente diferente, en pleno verano austral.

Ubicada en la Patagonia argentina y rodeada de montañas, bosques y lagos de aguas cristalinas, esta ciudad ofrece escenarios ideales para disfrutar de la naturaleza, realizar caminatas, navegar, practicar kayak o descansar en playas junto al lago Nahuel Huapi.

Además, durante diciembre sus calles adquieren un ambiente festivo con iluminación navideña, el tradicional árbol de Navidad y espacios como la Casa de Papá Noel.

San carlos de Bariloche encanta en Navidad. Así se ven sus construcciones iluminadas. Foto: Getty Images

En esta época del año ofrece una experiencia particular, pues diciembre coincide con el inicio del verano, por lo que los viajeros pueden celebrar las fiestas entre paisajes verdes, aguas cristalinas y días largos. El Centro Cívico y su arquitectura de influencias europeas y norteamericanas son algunos de sus puntos emblemáticos, con mucho color y brillo.

A esto se suman su reconocida tradición chocolatera, la gastronomía patagónica y sus construcciones de inspiración europea, que le dan un encanto especial para quienes buscan celebrar las fiestas de una manera diferente.

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Encantos de Bariloche

Este lugar se ha consolidado como uno de los destinos atractivos para quienes buscan combinar naturaleza, aventura y paisajes de montaña y precisamente la guía internacional de viajes Lonely Planet lo recomienda entre los 25 mejores lugares del mundo para visitar en 2027.

Uno de sus recorridos más emblemáticos es el Circuito Chico, que les permite a los viajeros disfrutar de bosques, lagos, cerros y miradores panorámicos, según el sitio oficial Bariloche Turismo.

Bariloche está llena de encantos naturales. Foto: Getty Images

Durante el trayecto se encuentran puntos como la península Llao Llao, el hotel del mismo nombre, la capilla San Eduardo y el parque municipal Llao Llao, donde es posible realizar caminatas y disfrutar del entorno natural. Otro punto imperdible es el cerro Campanario, cuya cima ofrece vistas privilegiadas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, la isla Victoria y las montañas de los alrededores.

Un atractivo más es el lago Nahuel Huapi, de origen glaciar y reconocido por sus aguas de intenso color azul, sus islas y las montañas que lo rodean. En sus orillas hay diferentes playas para descansar y disfrutar de actividades acuáticas, especialmente durante el verano.

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La fuente oficial asegura que también es posible realizar excursiones en barco hacia destinos como la isla Victoria y el bosque de Arrayanes, así como Puerto Blest y la cascada de los Cántaros, recorridos que permiten apreciar la riqueza paisajística del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Bariloche es comparado con los Alpes suizos por la belleza de sus paisajes. Foto: Getty Images

La experiencia se complementa con su arquitectura de inspiración europea, sus tradicionales chocolaterías, restaurantes, cervecerías y una variada oferta gastronómica que incluye productos típicos de la Patagonia.

En el centro de la ciudad sobresale el Centro Cívico, uno de sus espacios más representativos y que se ilumina completamente con la Navidad.

Además, el cerro Catedral, conocido por su actividad de deportes de invierno, también ofrece alternativas durante el verano, como paseos, vistas panorámicas y actividades al aire libre.