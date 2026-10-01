La ciudad de Suramérica que comparan con París y está entre las mejores del mundo para visitar en 2027

Suramérica se consolida por ser una región ideal para visitar, pues destaca porque está llena de contrastes, donde los viajeros pueden disfrutar de ciudades vibrantes, lindos paisajes, gastronomía, cultura e historia.
Desde los Andes y la Amazonía hasta sus playas y destinos urbanos, esta parte del mundo ofrece experiencias únicas para todo tipo de viajeros, con opciones que combinan aventura, naturaleza y tradiciones locales.
Uno de esos destinos imperdibles es Argentina, el cual sorprende por su enorme diversidad de paisajes y experiencias. Desde la energía y arquitectura de Buenos Aires hasta los imponentes glaciares de la Patagonia, pasando por cataratas, montañas, viñedos y extensas llanuras, este país permite vivir aventuras muy diferentes en un mismo viaje.
A esto se suma una cultura marcada por el tango, el fútbol, el asado, el mate y una reconocida tradición gastronómica. Precisamente, Buenos Aires, su capital, se metió entre las mejores del mundo para visitar en 2027.
La reconocida plataforma y guía de viajes Lonely Planet la incluyó entre las 25 mejores experiencias de 2027. Destaca la importancia del tango y de que los viajeros se atrevan a bailarlo, olvidándose de los espectáculos para turistas y lanzándose a la pista junto a los expertos.
Asimismo, la publicación indica que, para descubrir los orígenes del tango, lo mejor es acercarse a una milonga, aunque es una ciudad en la que no es necesario buscar mucho para encontrarse con este baile, pues hasta en la calle las parejas lo viven, contagiando a quienes pasan por su lado.
De acuerdo con la mencionada guía, el tango, más que un baile, es una forma de vivir la ciudad y por ello esta es una de las mejores experiencias para 2027.
¿Qué más hacer en Buenos Aires?
La capital argentina se caracteriza por ofrecer una mezcla única de arquitectura, historia y vida urbana. Sus barrios, avenidas y plazas reflejan una fuerte influencia europea, mientras lugares como Recoleta, San Telmo y Palermo aportan personalidades muy distintas a la ciudad.
Uno de los planes imperdibles es caminar por sus calles: esto permite descubrir edificios emblemáticos, cafés tradicionales, librerías y rincones llenos de identidad, en una ciudad que llama a descubrirla.
La cultura es otro de sus grandes atractivos. Además del tango, que forma parte del espíritu porteño, en Buenos Aires los turistas pueden disfrutar de teatros, museos, galerías y espacios culturales que mantienen una agenda activa durante todo el año. La ciudad también destaca por su gastronomía, desde el clásico asado y las empanadas hasta sus reconocidas pizzerías, cafés y heladerías.
Esta es una ciudad que tiene un encanto especial en su ritmo cotidiano: largas caminatas, tardes en sus parques, noches de espectáculos y encuentros alrededor de una buena mesa, una combinación que la convierte en un encantador lugar para no perderse.