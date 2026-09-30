La ciudad de Montería tendrá su primera ruta aérea internacional. Este sábado de septiembre comenzará la venta de tiquetes de la conexión por la aerolínea Satena con Ciudad de Panamá, cuyo vuelo inaugural será el próximo 26 de octubre.

“La nueva conexión permitirá acercar a Córdoba a otros mercados internacionales y abrir nuevas oportunidades para sus empresarios, comunidades y destinos turísticos”, señaló el Ministerio de Comercio.

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Y agregó: “Al vincular a Montería con un centro internacional de conexiones aéreas, la ruta ampliará las posibilidades de acceso a mercados turísticos, facilitará la llegada de visitantes extranjeros y favorecerá la promoción de la oferta cultural, gastronómica y natural de Córdoba”.

Aeropuerto Los Garzones de Montería, Córdoba. Foto: Gobernación de Córdoba

Una nueva puerta de entrada al Caribe colombiano

La nueva ruta aérea tiene tres frecuencias semanales: lunes, miércoles y viernes. Y será la única ruta internacional que operará Satena.

De acuerdo con la entidad, la importancia de esta conexión trasciende el trayecto entre Montería y Panamá. Su alcance internacional puede “fortalecer los vínculos turísticos y económicos de Córdoba y contribuir a posicionar a Montería como una nueva puerta de entrada al Caribe colombiano”.

Actualmente, cerca de 50.000 pasajeros con origen residencial en Montería viajan hacia Panamá, “una demanda que evidencia los vínculos existentes con este mercado y el potencial de la nueva conexión”.

“En este escenario, la consolidación de Los Garzones como aeropuerto internacional constituye un activo para la conectividad turística del país y una oportunidad para darles mayor visibilidad a Montería y Córdoba en los mercados internacionales”, añadió el Ministerio.

La ruta estará acompañada de acciones de promoción turística de Fontur, orientadas a fortalecer el posicionamiento del destino y generar mayores flujos de visitantes hacia Córdoba.

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“Conectar a nuestras regiones con el mundo significa también abrir nuevas oportunidades para sus comunidades, empresarios y destinos turísticos. Montería y Córdoba tienen una oferta que queremos mostrarle al mundo y esta ruta hacia Panamá nos permite avanzar en ese propósito, fortaleciendo su competitividad y dándole mayor visibilidad a esta región de nuestra Patria Milagro”, afirmó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.

“Con este nuevo servicio queremos seguir acercando las regiones de Colombia a más oportunidades de conectividad. Montería tiene una dinámica económica, empresarial y turística que continúa creciendo, y contar con un vuelo directo a Ciudad de Panamá abre nuevas posibilidades para sus habitantes y para quienes se movilizan desde esta zona del país”, dijo Mateo Arjona, presidente de Satena.