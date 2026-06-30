Turismo accesible: el reconocimiento internacional que recibió Bogotá

Veinte atractivos de Bogotá fueron distinguidos con el sello internacional TUR4all, un reconocimiento otorgado por Impulsa Igualdad España que destaca a los destinos y espacios comprometidos con garantizar experiencias turísticas accesibles para todas las personas.

“Este reconocimiento hace parte de los resultados del convenio Fontur FNTP-2024-135, mediante el cual Bogotá fue seleccionada entre los diez destinos beneficiarios del proyecto ‘Diseño y Promoción del Plan Estratégico de Turismo Accesible para 10 Destinos de Colombia’, una iniciativa que permitió fortalecer la oferta turística accesible de la ciudad, promover sus atractivos en escenarios internacionales y consolidar una hoja de ruta para avanzar hacia un turismo sin barreras”, señaló el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.

Colombia se suma al turismo en redes y se vuelve viral: así está captando la atención de millones de extranjeros

Durante la jornada de socialización de los resultados del proyecto, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), con el acompañamiento de la Fundación Misioneros de la Divina Redención (FUMDIR), entregó los certificados y distintivos TUR4all a los atractivos turísticos participantes.

Panorámica de Monserrate y Bogotá. Foto: Invest in Bogotá.

“Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, creemos que el turismo solo tiene sentido cuando todas las personas pueden vivirlo en igualdad de oportunidades. Este reconocimiento internacional demuestra que, cuando el sector público y el privado trabajan de la mano, es posible construir una ciudad más accesible, más competitiva y más humana. Nos llena de orgullo que cada uno de estos atractivos haga parte de este logro colectivo, porque juntos estamos posicionando a Bogotá como un destino que elimina barreras y abre las puertas del turismo para todos”, afirmó Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

El distintivo TUR4all es uno de los principales referentes internacionales en materia de turismo accesible y certifica aquellos espacios que implementan buenas prácticas para facilitar el acceso, la movilidad y el disfrute de visitantes con diferentes necesidades de accesibilidad. Gracias a este proceso, los 20 atractivos turísticos de Bogotá fueron incorporados a la plataforma internacional TUR4all y harán parte de la próxima Guía Nacional de Turismo Accesible, lo que ampliará la proyección de la ciudad en mercados que valoran la inclusión como un atributo diferencial del destino.

No es Cartagena ni Santa Marta: este destino guarda el secreto del sombrero vueltiao

Los 20 atractivos, recursos y prestadores de servicios turísticos de Bogotá distinguidos con el sello internacional TUR4all son: Movistar Arena, Parque Metropolitano Simón Bolívar, Museo del Oro, Centro de Convenciones Ágora Bogotá, Maloka, Corferias, Museo de Arte Contemporáneo, Biblioteca El Tintal, Museo Quinta de Bolívar, Centro Cultural Gabriel García Márquez, Centro Felicidad Chapinero, Museo Botero, Parque Sausalito, Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, Chichería Demente, Zona T, restaurante Sombras, Plaza Distrital de Mercado La Concordia, cerro de Monserrate y Granja Terapéutica San Luis.

El reconocimiento también fue destacado por representantes de algunos de los atractivos certificados.

“Este reconocimiento internacional ratifica el compromiso de Ágora Bogotá con una infraestructura y unos servicios pensados para que todas las personas puedan disfrutar de los grandes eventos de la ciudad en condiciones de accesibilidad e inclusión. Es un incentivo para seguir elevando nuestros estándares de calidad”, señaló Andrés González, director Comercial y de Mercadeo de Ágora Bogotá.