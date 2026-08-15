La isla del Caribe reconocida como la mejor de 2026; un destino colmado de playas vírgenes, volcanes y cascadas

El Caribe es uno de los destinos más apetecidos por los viajeros gracias a una enorme diversidad de islas, cada una con paisajes, culturas y experiencias diferentes.

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Esta diversidad permite que esta región se adapte a distintos tipos de viajeros. Hay islas ideales para descansar y disfrutar de playas, otras reconocidas por el buceo y los deportes acuáticos, y algunas que destacan por su vida nocturna, música, gastronomía, naturaleza o patrimonio cultural.

A esto se suman su clima cálido durante buena parte del año, la posibilidad de encontrar resorts de lujo y opciones más económicas, y una oferta turística cada vez más amplia, razones por las que la región continúa siendo una de las grandes apuestas para unas vacaciones.

En ese marco, la reconocida revista de viajes y turismo Travel + Leisure realizó sus premios World’s Best Awards 2026, en los que la isla de Dominica fue seleccionada por los lectores como la número uno del Caribe para este año y la 9 en el mundo.

Colourful and bright mountain landscape of Roseau in Dominica, Caribbean. Cruise port Foto: Getty Images

Esta isla se diferencia de otros destinos caribeños porque su principal atractivo no son únicamente sus playas, muchas de ellas vírgenes, sino que tiene una naturaleza exuberante y de origen volcánico. Es conocida como la “Isla de la Naturaleza” por sus extensos bosques tropicales, montañas, ríos, cascadas, aguas termales y una gran biodiversidad.

Planes para realizar en Dominica

En esta isla caribeña son diversas las actividades que se pueden desarrollar. Uno de los planes imperdibles es el senderismo, pues se dice que recorrer Dominica a pie es una de las mejores formas de descubrir sus paisajes.

Dos islas paradisíacas del Caribe colombiano ideales para desconectarse y contemplar paisajes fascinantes

Hay varias rutas por las que los viajeros pueden desplazarse y una de ellas es hacia las cataratas Syndicate, un trayecto que incluye algunos cruces de río y al final del camino espera una imponente cascada que cae sobre una piscina natural, ideal para darse un baño.

Otro plan es recorrer el río Indian, una experiencia tranquila que permite adentrarse en uno de los paisajes más exuberantes de la isla, donde la vegetación es protagonista con palmeras, flores y plantas tropicales que cubren las orillas y crean un escenario único.

El buceo es una de las actividades para desarrollar en Dominica. Foto: Getty Images

De igual forma, Dominica ofrece muchas alternativas de lugares para practicar esnórquel, buceo y apnea, con una vida marina diversa y aguas cristalinas. Entre los lugares más conocidos para quienes disfrutan de estos planes están Champagne Beach y Scotts Head, dos puntos que permiten explorar el entorno marino de una manera diferente.

Una alternativa más para disfrutar de esta isla caribeña es Wotten Waven, un balneario termal al aire libre, rodeado de vegetación tropical y que cuenta con piscinas de aguas termales azufradas, baños privados, piscinas de lodo y cascadas. Es una buena opción para relajarse después de las caminatas y otras actividades.