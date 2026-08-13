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Cinco destinos para disfrutar la temporada de cometas en Colombia

Mientras los cielos colombianos se llenan de color en agosto, la red de cajeros automáticos de Servibanca lo acompaña en más de 805 municipios para que disfrute sus planes sin preocupaciones.

Redacción Semana
13 de agosto de 2026 a las 9:20 p. m.
Cinco destinos para disfrutar la temporada de cometas en Colombia

Agosto es el mes en el que Colombia mira hacia el cielo. Los festivales de cometas llenan de color plazas, parques y municipios emblemáticos del país, convirtiéndose en el plan perfecto para disfrutar en familia. Descubra algunos de los lugares donde esta tradición cobra vida y conozca cómo la Red Verde de Servibanca lo acompaña en cada recorrido.

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