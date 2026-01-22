Dos islas paradisíacas del Caribe colombiano ideales para desconectarse y contemplar paisajes fascinantes

Entre los escenarios de ensueño que ofrece el Caribe colombiano sobresalen dos islas paradisíacas, ubicadas muy cerca la una de la otra, que enamoran a los viajeros con sus playas de arena blanca, aguas cristalinas de tonos turquesa y un ambiente sereno.

Estas joyas naturales son ideales para quienes buscan desconectarse del ritmo cotidiano y disfrutar del mar en su máxima expresión, encontrando en cada una una experiencia única de relajación y aventura.

La primera es la isla Múcura, un hermoso paraíso caribeño del departamento de Bolívar, que pertenece al archipiélago de San Bernardo, el cual forma parte del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo, cerca de la ciudad de Cartagena de Indias.

Quienes se animan a visitar esta maravilla natural quedan encantados con el color de sus aguas, sus encantadoras playas vírgenes y el arrecife coralino que la rodea, hábitat de gran número de especies marinas.

Por otro lado, se encuentra la isla Tintipán, también ubicada dentro del mismo parque nacional natural. Este rincón natural se distingue por su extraordinaria belleza, sus aguas cristalinas y una rica biodiversidad marina que la convierte en un destino imperdible.

Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo Foto: Crédito: Parques Nacionales Naturales de Colombia / API

¿Cómo llegar y qué hacer en estas islas?

La distancia entre Múcura y Tintipán, de acuerdo con el portal de turismo Travelgrafía, es de apenas unos 3 kilómetros, lo que representa un corto viaje en lancha de 15 minutos.

Para llegar a estas islas paradisíacas del Caribe colombiano desde Cartagena, lo primero que se debe hacer es dirigirse al Muelle de La Bodeguita, situado cerca del Centro Histórico de la capital de Bolívar. Desde este punto salen lanchas directas hacia estas joyas naturales. El trayecto es de aproximadamente 2 horas.

Uno de los planes que más disfrutan los viajeros al llegar a estas islas es descansar en sus hermosas playas. Las de Múcura se destacan por su poco oleaje, una característica que las convierte en escenarios ideales para practicar kayak.

La playa más concurrida se ubica cerca del hotel Isla Múcura, mientras que otros alojamientos, como Punta Faro, ofrecen playas privadas.

En cuanto a las playas de la isla Tintipán, se resalta su ambiente más virgen y menos desarrollado, con aguas cristalinas y una rica biodiversidad marina que la convierte en un escenario perfecto para bucear entre arrecifes de coral.

Independientemente de la isla que se elija para visitar, ambas ofrecen la posibilidad de explorar el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, catalogado como uno de los parques naturales más fascinantes de Colombia.

Allí, los viajeros descubren una variedad de ecosistemas, lagunas costeras, manglares, arrecifes de coral y bosque seco tropical, que invitan a vivir una conexión auténtica y cercana con la naturaleza.

Aunque estas islas ofrecen muchas más experiencias, estos son algunos de los planes más populares que cada año atraen a miles de turistas de diferentes partes del mundo.