Tres pueblos del Eje Cafetero para visitar y disfrutar en Semana Santa

El Eje Cafetero es uno de los destinos turísticos más cautivadores de Colombia. Esta región, conformada por los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, se destaca por sus paisajes, su riqueza cultural y su arquitectura tradicional.

A continuación, se presentan tres municipios de esta zona del país, ideales para visitar en esta Semana Santa.

Risaralda, Caldas

Esta población tiene la particularidad de compartir nombre con el departamento vecino de Risaralda, también ubicado en el Eje Cafetero.

“Su fundación, en pleno auge cafetero de comienzos del siglo XX, lo convierte en uno de los municipios más jóvenes. Los risaralditas que habitan en el municipio viven esencialmente de la agricultura, que compone más del 60 por ciento de su economía”, señala el portal Paisaje Cultural Cafetero sobre el municipio.

Llamado la ‘colina del viento’, Risaralda es reconocido por sus casas adornadas de colores.

Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran posadas y fincas tradicionales. Otros sitios importantes son el jardín botánico y el monumento La Gruta, ubicado en la salida hacia el municipio de Anserma y reconocido por su arquitectura.

En la zona rural del municipio también se pueden realizar deportes de aventura, los cuales permiten apreciar la riqueza natural de la población.

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Buenavista, Quindío

Es el municipio de menor población de esta región del país, con poco menos de 3.000 habitantes.

Está ubicado a 1.477 metros sobre el nivel del mar y “ofrece, desde su casco urbano, una de las vistas panorámicas más extensas y hermosas del Paisaje Cultural Cafetero”, declarado en 2011 por la Unesco como patrimonio de la humanidad.

“Como su nombre lo indica, Buenavista es sinónimo de paisaje. Desde varios puntos del municipio se divisa gran parte de los ecosistemas, los cultivos agrícolas y las montañas que adornan la región”, resalta la publicación.

Buenavista está estratégicamente ubicado y brinda una gran vista de la región. Foto: Gobernación del Quindío/API

En materia cultural, uno de los principales eventos es la feria de cafés especiales de la cordillera, donde se realizan varias actividades como bailes y muestras culturales. “En esa fecha, con café en mano, sus 2.730 habitantes reciben a los turistas y compradores de café, que disfrutan de la privilegiada buena vista, adornada por cafetales, naranjos, limones y extensos cultivos de plátano”, subraya Paisaje Cultural Cafetero.

Pijao, Quindío

Es reconocido por su conservada arquitectura de los tiempos de la colonización antioqueña, según destaca el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

“Una mezcla de paisaje de páramo y montaña es el marco ideal para Pijao, uno de los municipios quindianos que mejor conserva el estilo de vida característico de los pueblos de tradición cafetera”, agrega la publicación.

Entre los seudónimos con los que se conoce a esta población se encuentran la “ciudad sin prisa” y “remanso de paz”, por el estilo de vida tranquilo de sus habitantes.

No es Salamina ni Salento. El encantador pueblo del Eje Cafetero que se destaca por sus balcones coloridos y lindos paisajes

Pijao es una de las poblaciones que hace parte de la Red Internacional de Ciudades para Vivir Bien, Cittaslow, reconocidas por su tranquilidad, tradición, biodiversidad, cultura y belleza.

Esta organización promueve modelos de turismo sostenible y a pequeña escala, “los cuales buscan conservar los entornos naturales y culturales”. Además de Pijao, Marulanda, Caldas, Socorro y Brasil, integran la red en América Latina.