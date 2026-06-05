Así es la ‘villa del sol’ del Eje Cafetero, un destino con grandes atractivos e historia

Caldas es uno de los departamentos emblemáticos del Eje Cafetero y ofrece múltiples planes para sus visitantes nacionales e internacionales. En sus municipios se pueden visitar fincas cafeteras, aprender sobre el proceso del café y disfrutar de paisajes de bellas montañas.

Uno de sus municipios es Marquetalia, ubicado a 134 kilómetros de Manizales, a más de 3 horas de distancia en vehículo.

Es conocido como la ‘villa del sol’ y estuvo habitado por tribus aborígenes de descendencia caribe, denominados pantágoras o palenques y marquetones. Se le dio el nombre de Marquetalia en honor a la gran cacica indígena de las tribus que habitaban este territorio, de acuerdo con información de la Gobernación de Caldas.

Así es la ‘tierra de la diversión’ del Eje Cafetero, un municipio ideal para disfrutar de la naturaleza y descansar

Marquetalia fue habitado en el marco de la colonización antioqueña entre los años de 1890 y 1895 y recibió inicialmente el nombre de La Vereda de Risaralda.

“Se establecieron en calidad de colonos los señores Pastor Martínez, Pedro García y José María Duque, quienes implantaron sus mejoras en la región. En el año de 1903, fue reconocido el corregimiento de Risaralda”, señala la Gobernación.

Y agrega: “El municipio de Marquetalia se erigió como tal por ordenanza número 32 del año de 1924, inicialmente con el nombre de Núñez, así que se considera oficialmente fundado el 15 de abril de 1924. En el año de 1930, y según ordenanza del 26 de abril, el municipio cambia su nombre por el de Marquetalia”.

Economía

La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas del municipio, destacándose el café, el plátano y la yuca. Adicionalmente, la piscicultura ha alcanzado un buen nivel de desarrollo, “debido a la riqueza hídrica local, en particular por la cuenca del río Risaralda”.

El pueblo del Eje Cafetero en el que se “vive sabroso”, un destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

Atractivos

Entre los principales sitios de interés se destacan el Templo Nuestra Señora de los Dolores, el Parque Risaralda, el Parque Ecológico Juanista, la Granja Experimental Santa Ana, el Cerro de las Cometas y algunos balnearios.

Sobreo cuenta con gran riqueza de monumentos religiosos como son las imágenes de Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de Fátima y Nuestra Señora del Carmen; debido a su antigüedad, representan gran importancia histórica y cultural para el Municipio

En lo referente a gastronomía, en este pueblo los visitantes se encuentran con fondas típicas que ofrecen la oportunidad de degustar preparaciones típicas con toda la sazón caldense.